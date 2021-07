Elle feint la mort pour échapper à un tueur

Une jeune fille âgée de 10 ans a réussi à fuir un tueur et sauver son petit frère en faisant semblant d’être morte pour éviter les suspicions.

Alors qu’elle se trouvait à l’intérieur de la maison en compagnie de sa famille, une personne armée s’est introduite dans la demeure et a abattu sa mère, son père et sa sœur de six ans.

La fillette, aussi blessée, a donc feint la mort pour éviter de subir le même sort que les autres membres de sa famille.

Lorsque l’assaillant a quitté la demeure, la jeune fille a attrapé son jeune frère âgé d’un an et a appelé sa grand-mère en renfort.

La jeune fille se trouve toujours à l'hôpital.

La police croit que le tueur n’est pas entré dans la demeure par effraction. Les enquêteurs sont en train de revoir les caméras de surveillance du secteur pour trouver des indices.

Une récompense de 5000 $ est offerte pour toute personne pouvant aider l’enquête.