Labeaume appuie le projet immobilier contesté à Sillery

Le maire de Québec ne partage pas l'avis des citoyens qui dénoncent un projet immobilier à Sillery et estime que l'immeuble doit voir le jour.

Plusieurs citoyens ainsi que le conseil de quartier avaient exposé leurs réticences à voir apparaître au sommet de la côte de Sillery un immeuble de trois étages et de 17 logements qui, selon eux, détonne dans le site patrimonial.

Lundi, le maire de Québec, Régis Labeaume, a pris position en faveur du projet immobilier qui doit voir le jour sur le site d'une station-service désaffectée.

«Le projet au coin du chemin Saint-Louis et de Maguire est de trois étages. Il n'y a rien d'envahissant là-dedans. Il faut voir aussi le nombre de millions de dollars qu'on est en train d'investir sur Maguire.»

Il s'est avancé à dire qu'une annonce prochaine sera faite pour le secteur de Maguire. L'artère marchande est le théâtre de travaux majeurs en vue d'en faire une rue conviviale.

«On ne peut pas mettre tout à la même place. C'est un projet qui est très correct.»

Au coin de Cartier et de René-Lévesque, un autre terrain qui abritait une station-service sera pourtant transformé en parc. Le maire avait affirmé qu'il voulait en faire un endroit grandiose. Le conseil de quartier aurait souhaité la même chose dans Sillery.

«Je comprends que les gens voudraient avoir des parcs partout, réplique M. Labeaume. Si on était tellement riches pour en faire partout, on le ferait. Mais on considère que c'est un projet tout à fait raisonnable.»

La résolution pour modifier le plan particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery sera donc présentée comme prévu au conseil de lundi soir.