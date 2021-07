Le Canada conseille à Israël de cesser la colonisation

Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, a conseillé au gouvernement israélien de cesser ses efforts de colonisation, incluant les démolitions et les évictions dans Jérusalem-Est, considérant ceux-ci comme étant des «provocations potentielles» qui nuisent aux efforts de paix.

Le ministre a rencontré dimanche les plus hauts dirigeants du gouvernement israélien nouvellement élu, incluant le premier ministre Naftali Bennett et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Yair Lapid, dans le dernier segment de sa visite au Moyen-Orient.

Cette visite s’est déroulée alors que la poussière retombe tranquillement après une remontée explosive des tensions entre Israël et la Palestine pendant une dizaine de jours au début du mois de mai, dont le bilan s’élève à plus de 230 morts du côté palestinien et 12 morts du côté israélien.

Toujours sur place, le ministre Garneau a souligné en point de presse téléphonique que le gouvernement continuerait de faire la promotion de la solution à deux États, la stratégie traditionnelle que préconise le Canada et la majorité des pays occidentaux depuis de nombreuses années.

Cependant, à en croire M. Garneau, l’adoption de cette solution n’est pas pour demain. «À l’heure actuelle, a-t-il dit, cela dépasse l’horizon» d’un avenir rapproché, étant donné qu’il y a «des problèmes plus urgents à gérer».

Dans un contexte où les tensions entre la Palestine et Israël restent vives malgré un accord de cessez-le-feu «fragile», M. Garneau estime qu’une période de détente («cooling-off» en anglais) est nécessaire afin un retour à la table des discussions, et surtout, afin d’empêcher de nouveaux embrasements entre les deux peuples.

De l’autre côté, le ministre a suggéré que la Palestine est mûre pour des élections, les dernières s’étant tenues il y a quinze ans. Des élections devaient se tenir au mois de mai dernier, mais celles-ci ont été reportées par le président Mahmoud Abbas, car celui-ci jugeait que la tenue d’un scrutin n’était pas garantie dans Jérusalem-Est.

Une autre priorité du gouvernement canadien est de faire parvenir de l’aide humanitaire à Gaza et à la Cisjordanie, où certaines zones ont subi de lourds dommages dans le dernier affrontement. Ottawa avait annoncé à la fin mai une aide d’urgence de 25 millions $ pour la remise sur pied d’infrastructures essentielles, mais aussi pour des besoins primaires comme de la nourriture et de l’eau, des abris et des produits d’hygiène physique, ainsi que du soutien psychosocial.

Le ministre Garneau doit quitter prochainement le Moyen-Orient pour se rendre en Lituanie, où doivent se tenir des discussions multilatérales sur l'Ukraine. M. Garneau doit revenir au pays avant la fin de la semaine.