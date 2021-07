Le futur train à grande fréquence inclura le segment Québec-Montréal

Ottawa annoncera demain le lancement du processus d’appel d’offres pour le projet longuement attendu de train à grande fréquence (TGF), dont le trajet final assurera finalement la connexion entre Toronto et Québec, a révélé le ministre des Transports Omar Alghabra, lundi.

Dans une courte vidéo publiée sur son compte Twitter, le ministre offre aux passagers du train VIA Rail la nouvelle primeur, micro à la main.

Il était alors en route vers Québec, où doit se tenir, mardi matin, l’annonce officielle, en compagnie d’autres ministres fédéraux et du maire de Québec, Régis Labaume.

Dans le vidéo, le ministre Alghabra précise que le futur train reliera les villes de Toronto, Ottawa, Montréal et Québec. Il pourrait toutefois s’arrêter dans un ensemble de villes en cours de route, comme Trois-Rivières.

«Il augmentera la vitesse limite jusqu’à 200 kilomètres-heure et augmentera la fréquence pour les passagers comme vous et transformer la connexion entre ces villes», a lancé M. Alghabra au micro.

Une annonce inscrite dans le budget

Dans le budget 2021, Ottawa proposait d’octroyer 491,2 millions de dollars sur six ans à VIA Rail pour des investissements en infrastructures «qui soutiendraient la réussite globale du projet de train à grande fréquence».

Ces investissements visent à déduire les goulots d’étranglement et à améliorer la fluidité, en plus de permettre à l’entreprise «d’amorcer une étape importante du projet de train à grande fréquence dans le corridor».

Un ajout de 4,4 millions supplémentaires servira à réduire les coûts et les risques du projet en favorisant la recherche au bureau de projet conjoint.



Le TGV écarté

En misant sur le TGF, Ottawa écarte pour de bon le scénario d’un train à grande vitesse (TGV).

Selon le Journal de Montréal, cette deuxième option était celle qui était préférée par la ministre de l’Infrastructure, Catherine McKenna. Plus précisément, celle-ci préconisait un TGV entièrement électrique reliant Montréal et Toronto, mais qui laisserait de côté Québec et Trois-Rivières.

Toujours selon le «Journal», cette option était aussi celle que favorisait Michael Sabia, ancien grand patron de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui a fait naitre le projet du Réseau express métropolitain (REM). Il est aujourd’hui président du conseil de la Banque d’infrastructure du Canada (BIC) et sous-ministre des Finances à Ottawa.

Le dilemme entre le TGF et le TGV aurait été chaudement discuté au sein des rangs des libéraux, alors que le caucus des députés québécois défendait la première option en raison de son tracé reliant les deux autres grandes villes québécoises.

Il faut aussi souligner l’écart de coûts très important entre les deux scénarios. En effet, le prix du TGF s’élèverait entre 4 à 10 milliards $, contre 15 à 60 milliards $ pour le TGV. En contrepartie, la durée du trajet entre Toronto et Montréal à bord du TGV serait d’environ 2h30, alors que pour le TGF, la durée prévue est de 4h45.