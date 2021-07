L’enjeu des hormones bio-identiques

Le documentaire sur la ménopause Loto-Méno a rapporté à l’avant-plan l’utilisation d’hormones bio-identiques pour les femmes ménopausées.

La gynécologue au Centre de recherche du CHU de Québec, Dre Sylvie Dodin, explique que les hormones bio-identiques ne sont pas une nouveauté. « C’est beaucoup prescrit en Europe depuis longtemps », affirme-t-elle.

Des hormones sont souvent prescrites aux femmes qui sont en ménopause pour aider à diminuer les symptômes qui y sont liés, notamment les bouffées de chaleur.

Cependant, les hormones bio-identiques ne sont toujours pas remboursées par le gouvernement, et sont plus chères que les hormones qui le sont. La patiente doit donc assumer tous les frais liés au traitement.

La Dre Dodin explique que les hormones bio-identiques sont en tout point semblables à celles sécrétées par les ovaires avant la ménopause.

La différence principale avec celles qui sont remboursées par le Régime d’assurance médicament du Québec est que les hormones bio-identiques sont données de manière transdermique, donc au travers de la peau.

Pour la Dre Dodin, les hormones bio-identiques comportent plusieurs avantages qu’on ne retrouve pas chez les autres. Notamment, le fait qu’elle passe par la peau et non le foie fait en sorte qu’il y aurait moins de risque de thromboses et d’accidents vasculaires cérébraux.

*Visionnez l’entrevue complète de la Dre Dodin dans la vidéo ci-dessus*