Les écoles privées toujours loin devant en matière de numérique

Même si la pandémie a permis de doter les écoles publiques d’appareils informatiques, les écoles privées sont toujours loin devant en matière d’accès et d’utilisation du numérique en classe.

Voilà l’un des constats que l’on peut tirer d’une enquête réalisée de novembre à janvier, auprès de 604 directions d’écoles primaires et secondaires au Québec.

De manière générale, cette enquête fait état «d’une amélioration notable de l’usage du numérique dans les écoles québécoises», peut-on lire dans le rapport publié par l’Académie de la transformation numérique.

Or l’étude met surtout en évidence les inégalités persistantes entre les écoles publiques et privées, souligne Simon Collin, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l’équité numérique en éducation à l’UQAM.

Selon ce coup de sonde, le ratio d’appareils numériques par élève est deux fois plus élevé dans le réseau privé. On y retrouve en moyenne 1 appareil pour 1,25 élève, comparé à 1 appareil pour 2,5 élèves dans le réseau public.

L’écart en matière d’accès au numérique demeure donc bien réel, malgré les récents investissements dans le réseau public, affirme M. Collin.

Au printemps 2020, Québec a octroyé 150 millions $ pour doter les écoles publiques d’au moins 200 000 tablettes et ordinateurs portables, alors que la pandémie révélait au grand jour les iniquités en matière d’enseignement en ligne entre les écoles publiques et privées.

Utilisation en classe

Le temps d’utilisation du numérique en classe varie aussi grandement. Dans les écoles privées, plus de 60% des enseignants y consacrent en moyenne sept heures et plus par semaine, alors qu’ils ne sont que 14% à le faire dans les écoles publiques.

Cette proportion est même en baisse dans le réseau public, alors que 18% des enseignants utilisaient le numérique plus de sept heures par semaine il y a sept ans, selon un coup de sonde similaire réalisé en 2014.

Cette tendance, qui sera «importante à surveiller», préoccupe Martin Noël, directeur général de l’Académie de la transformation numérique. «C’est important que tout le monde ait accès aux technologies en classe», dit-il.

Au privé, les parents sont toutefois beaucoup plus nombreux à payer pour l’achat de ces appareils, ce qui peut expliquer bien des écarts, affirme pour sa part Stéphane Villeneuve, directeur du programme en intégration du numérique en milieu scolaire à l’UQAM. «Les parents s’attendent à avoir un retour sur leur investissement», affirme-t-il.

Ce dernier souligne par ailleurs qu’il ne suffit pas d’utiliser une tablette ou un ordinateur plusieurs heures par semaine, l’important est avant tout d’en faire une bonne utilisation en classe.

D’autres résultats montent toutefois qu’en terme de qualité, les enseignants et les directions des écoles privées semblent aussi se démarquer par rapport à leurs collègues du réseau public, souligne Simon Collin.

«Ce qu’on voit au niveau du numérique, ce sont des transpositions des inégalités scolaires existantes, qui est la faute du système éducatif qui tolère ces différences», dit-il.

Fait à signaler, les écoles privées sont toutefois moins nombreuses, toutes proportions gardées, à fournir un appareil informatique à chacun de leurs enseignants, comparées aux écoles publiques (79% contre 97%).

L’accès à Internet est par ailleurs à peu près le même d’un réseau à l’autre, puisque la quasi-totalité des classes sont maintenant connectées.