Une femme qui espérait vaincre son cancer perd son combat

Natasha Dias, une femme atteinte d’un cancer du sein, est décédée dimanche soir des suites de sa maladie.

Mme Dias a reçu son diagnostic de cancer du sein de stade 4 triple négatif trois mois après avoir accouché de son deuxième enfant, en 2018.

Depuis plus d'un an, son histoire touche les Québécois. Mme Dias n'acceptait pas son prognostic puisqu'elle voulait voir ses enfants grandir. Elle a tout fait pour s'en sortir.

Des traitements expérimentaux

Après les traitements de chimiothérapie qui n'ont pas donné les résultats escomptés, Mme Dias s'est tournée vers des traitements expérimentaux aux États-Unis.

Mme Dias a lancé plusieurs campagnes de sociofinancement à partir de mai 2020 pour suivre ces traitements, qui ne sont pas couverts par le gouvernement du Québec et qui coûtent environ 70 000 $ par mois, ou 250 000 $ annuellement.

Malgré les traitements, Mme Dias disait en juin dernier qu'ils ne fonctionnaient plus après deux-trois mois.

La mère de famille de Saint-Lambert est décédée des suites de sa maladie le 4 juillet à 23h11 entourée de sa mère, de son père, de son frère et de son conjoint.

Ce dernier, Nazim Tedjini, lui a d’ailleurs écrit un message touchant sur son compte Instagram.

Elle laisse dans le deuil son conjoint et ses deux enfants, Leyla et Elias, en plus de d'autres membres de sa famille.