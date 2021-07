Une première en 32 ans à Montréal?

Le Lightning de Tampa Bay a l’opportunité de réaliser lundi ce qu’une seule autre formation de la Ligue nationale de hockey (LNH) a accompli à titre de club visiteur: gagner la coupe Stanley à Montréal.

• À lire aussi: Coupe Stanley: oui, tout est encore possible

• À lire aussi: Canadien: Jesperi Kotkaniemi laissé de côté, Alexander Romanov de retour

En avance 3 à 0 dans la finale l’opposant au Canadien, les hommes de l’entraîneur-chef Jon Cooper étaient ainsi à une seule victoire d’imiter les Flames de Calgary qui, au printemps 1989, étaient devenus les premiers rivaux du Bleu-Blanc-Rouge à soulever le trophée en sol montréalais.

À l’époque, le duel était beaucoup plus serré, d’autant plus que les deux équipes en présence avaient pris les deux premiers échelons du classement général. Effectivement, Calgary et Montréal affichaient respectivement 117 et 115 points quand la saison régulière s’est conclue. Ceci est bien à l’opposé de l’écart de 16 points ayant séparé les «Bolts» et le Canadien au cours de la campagne de 56 parties en 2020-2021.

Dirigés par l’instructeur Terry Crisp, les Flames avaient trimé dur pour venir à bout de la Sainte-Flanelle au tour ultime, il y a 32 ans. La rencontre initiale s’était terminée par une courte victoire de 3 à 2 au Saddledome, mais les deux suivantes avaient été l’affaire de la troupe de Pat Burns, qui était aux commandes pour une première année derrière le banc du Tricolore.

Ce dernier avait gagné 4 à 2, puis 4 à 3 en deuxième prolongation pour prendre les devants. Le match 3 avait d’ailleurs donné lieu à un vrai choc des titans au Forum. Les favoris locaux étaient à 41 secondes de s’incliner en temps réglementaire, mais un but de Mats Naslund en fin de troisième période les avait sauvés. Puis, placé dans l’enclave, Ryan Walter avait scellé l’issue de l’affrontement en déjouant le gardien Mike Vernon.

Calgary retrouve la flamme

Cependant, la formation albertaine a pris le contrôle de la série à compter du quatrième duel, remporté 4 à 2 grâce à un doublé de Joe Mullen et une domination de 35 à 19 au chapitre des tirs. Un autre gain de 3 à 2 à Calgary dans la cinquième partie a permis aux Flames de revenir au Québec avec une occasion d’en finir, ce qu’ils n’ont pas manqué de faire.

Le match du 25 mai 1989 a été particulièrement mémorable pour Lanny McDonald, qui a connu une soirée d’adieu grandiose. Le vétéran a battu Patrick Roy tôt au deuxième tiers afin de procurer l’avance aux siens pour de bon. Le triomphe de 4 à 2 de son équipe lui a permis de remporter la coupe pour la seule fois de sa carrière et de venger l’échec encaissé aux mains du Canadien en finale trois ans auparavant.

Pour sa part, Al MacInnis avait mérité le trophée Conn-Smythe pendant que ses coéquipiers célébraient devant une foule déçue. Le public montréalais a de son côté retrouvé le sourire quatre ans plus tard avec la conquête de Roy et du Canadien aux dépens des Kings de Los Angeles.