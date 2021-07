COVID-19: un bilan canadien encourageant

La lutte à la COVID-19 s’est poursuivie mardi au Canada, notamment sur le plan de la vaccination qui a continué sa progression d’un océan à l’autre.

Au Québec, la province a recensé, depuis les dernières 24 heures, 67 nouveaux cas d’infections à la maladie à coronavirus, portant le total à 375 262 personnes infectées, depuis le début de la pandémie. Actuellement, 71,5 % des Québécois admissibles aux vaccins ont eu une dose et 33,9 % des Québécois ont eu leurs deux doses.

Certains services non essentiels pourraient être disponibles qu’à ceux qui sont pleinement immunisés, s’il y avait une augmentation importante des cas au mois de septembre, a fait savoir le ministre de la Santé Christian Dubé lors de son point de presse lundi.

Chez nos voisins, en Ontario, 244 nouveaux cas s’ajoutent au bilan quotidien provincial. Du nombre, 80 infections remonteraient à 2020, portant ainsi le nombre total à 546 217 cas d’infections répertoriés depuis le 15 janvier 2020. Un peu plus de 200 personnes étaient toujours hospitalisées dans les hôpitaux ontariens, mardi, tandis que la population adulte de l’Ontario est à 47,8% pleinement vaccinée et à 78,4%, partiellement.

Dans les provinces des Maritimes, la population âgée de plus de 12 ans au Nouveau-Brunswick est à 41,6% pleinement vaccinée à 78,5% partiellement. Par ailleurs, la province n’a enregistré aucun nouveau cas et aucun décès supplémentaire à son bilan quotidien, mardi.

Une série de cliniques mobiles a également été lancée mardi par le gouvernement néobrunswickois à l’intention des résidents qui n’ont pas encore reçu leur première ou deuxième dose de vaccin.

La Nouvelle-Écosse enregistre quant à elle sept infections de plus que lundi. Au total, 73,2 % de sa population adulte a reçu au moins une dose vaccinale, alors que 30,8% de ses résidents sont pleinement couverts.

Dans les prairies et dans l’ouest

Au Manitoba, 24 contraventions ont été données, la semaine dernière, pour des violations aux mesures sanitaires établies par la santé publique de la province. Il s’agit en grande partie d’infractions liées à des rassemblements illégaux. La province a enregistré 36 cas d’infection, dont 24 à Winnipeg, et un décès supplémentaire à son bilan quotidien du 6 juillet.

La Saskatchewan a enregistré, pour sa part, son plus faible bilan quotidien jusqu'à présent. Les autorités sanitaires ont déclaré mardi 14 nouveaux cas et un décès de plus lié à la COVID-19.

En Alberta, le port du masque est dorénavant une chose du passé pour la ville de Calgary, qui a abandonné cette exigence mardi, alors que la majorité des infections répertoriées ont eu lieu dans cette zone. Toutes les restrictions provinciales ont été levées, y compris l'interdiction des rassemblements sociaux à l'intérieur, le 1er juillet.

La Colombie-Britannique a quant à elle recensé 46 nouvelles infections

Le Yukon compile, de son côté, 425 cas confirmés d’infection chez ses résidents et aucun décès supplémentaire. Tandis que du côté des autres territoires canadiens, c’est le statu quo.

LA SITUATION AU CANADA

Ontario: 546 217 cas (9224 décès)

Québec: 375 262 cas (11 218 décès)

Alberta: 232 269 cas (2305 décès)

Colombie-Britannique: 147 797 cas (1759 décès)

Manitoba: 56 516 cas (1152 décès)

Saskatchewan: 48 992 cas (569 décès)

Nouvelle-Écosse: 5861 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2336 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1400 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 207 cas

Yukon: 388 cas (5 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total : 1 418 091 (26 381 décès)