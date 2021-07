Des partisans qui y croient toujours

Les partisans du Canadien célèbrent la victoire de leur équipe et continent d’y croire, malgré l’avantage pris par le Lightning de Tampa Bay.

• À lire aussi: Les Canadiens en mode survie

• À lire aussi: Les partisans célèbrent la victoire, les policiers fin prêts

• À lire aussi: Le Canadien n’a pas dit son dernier mot

Venus de la Colombie-Britannique

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Brent et Nicky Kennedy, un couple dans la soixantaine, sont venus de la Colombie-Britannique uniquement pour assister au match au Centre Bell lundi soir.

« On a voyagé de Victoria en Colombie-Britannique juste pour voir la game et encourager le Tricolore. On ne pourrait pas être ailleurs. Ça nous a coûté environ 3500 $ avec le billet d’avion. On ne manquerait ça pour rien au monde, moi et ma femme », lance Brent Kennedy.

En tout, le couple a voyagé durant près de 4500 kilomètres pour assister au match décisif. « Ça valait chaque dollar », mentionne Nicky Kennedy.

Le Journal a d’ailleurs discuté avec des partisans qui ont voyagé de partout au Canada: l’Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba et l’Ontario, pour assister à l’événement.

– Francis Pilon

Un camion qui a fière allure

Photo courtoisie

À sa première journée sur la route, lundi, le camion de Norm Transport n’a pas arrêté de se faire klaxonner.

« C’est notre édition spéciale des Canadiens ! » s’exclame Jonathan Lapierre, vice-président de la PME de transport en vrac de Saint-Eustache, ravi de son effet.

Toute l’esthétique du semi-remorque a été pensée en fonction du Tricolore, des lumières, à la toile, à l’habitacle. Et la peinture est permanente, précise M. Lapierre, qui assume la transformation, peu imprte l’issue du match de lundi.

« Il ne fait pas quétaine non plus », ajoute-t-il.

En tout et pour tout, les modifications ont coûté environ 20 000 $. À noter que la compagnie cherche présentement à embaucher de nouveaux conducteurs qui pourraient se retrouver au volant du fier bolide dans le cadre de leur travail.

– Nora T. Lamontagne

Le Stade olympique pour une atmosphère familiale

Photo Agence QMI, Martin Alarie

L’esplanade du Stade olympique aménagée pour accueillir des partisans devant grand écran était loin d’être aussi achalandée que les abords bondés du Centre Bell.

« C’est sûr que j’aimerais mieux que tout ce monde-là s’en aille [dans les espaces aménagés], parce que ça a été prévu en conséquence... mais on ne peut pas les forcer », a reconnu la mairesse de Montréal, Valérie Plante, de passage au Stade.

Parmi les quelques centaines de personnes qui y étaient réunies dans une atmosphère familiale, plusieurs avaient apporté chaises de camping et couvertures à pique-nique.

« On est venus ici pour profiter de l’ambiance, d’un coup que c’était la dernière », a raconté Mariane Hébert, une préposée aux bénéficiaires rencontrée en début de soirée.

Quelques cadets et une vingtaine de policiers patrouillaient dans les alentours tandis que des gardiens de sécurité surveillaient l’entrée du site d’une capacité de 3500 personnes.

« Ce qui était important pour moi en tant que mairesse, c’était de donner des options sécuritaires aux partisans », a précisé Mme Plante.

– Nora T. Lamontagne

Une soirée qui aurait pu mieux se terminer

Photo Francis Pilon

La soirée de Barbara Ann, venue pour encourager son équipe préférée au Centre Bell, s’est soldée par une blessure après la bousculade qui a suivi la victoire.

« Je suis très très heureuse que le Canadien ait gagné... mais les gens m’ont poussée et je suis blessée à la cheville », déplore l’Ontarienne (à droite), qui quittait les lieux, un sachet réfrigérant à la main.

– Nora T. Lamontagne

Ce qu’ils ont pensé du CH

« On savait que Tampa allait se faire planter ce soir. Moi, j’ai pas douté quatre secondes, mais c’était stressant à la fin. »

– Éric Capentier, 34 ans

« Je pense que Tampa doit la trouver moins drôle à soir, mais on doit retenir que c’est loin d’être terminé pour nous. »

– Nicola Forget

« Je suis venue au Centre Bell avec mon chum voir le match et on en a eu pour notre argent ce soir. J’ai jamais été aussi stressée. »

– Justine Luna

« Ç’a été une année et demie assez longue. Tout ça depuis trois ou quatre semaines, c’est bon pour mon moral. »

– Guy Gallant