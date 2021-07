Les développements sur le coronavirus du 6 juillet 2021

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 23h15

PLANÉTAIRE

Cas: 184 539 695

Morts: 3 991 577

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 746 275

Morts: 605 903

CANADA

Ontario: 546 217 cas (9224 décès)

Québec: 375 262 cas (11 218 décès)

Alberta: 232 269 cas (2305 décès)

Colombie-Britannique: 147 797 cas (1759 décès)

Manitoba: 56 516 cas (1152 décès)

Saskatchewan: 48 992 cas (569 décès)

Nouvelle-Écosse: 5861 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2336 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1400 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 207 cas

Yukon: 388 cas (5 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total : 1 418 091 (26 381 décès)

NOUVELLES

23h12 | 500$ d’amende pour avoir menacé de mort Legault et Arruda

Photo Nicolas Saillant

Un citoyen qui a menacé de « liquider » le premier ministre et le directeur de la santé publique, en proposant « d’entrer en guerre avec le gouvernement » advenant un reconfinement, a reçu une amende de 500 $.

23h10 | Pas de relais de la flamme olympique sur la voie publique à Tokyo

Photo AFP

Les restrictions sanitaires autour des événements olympiques se poursuivent à Tokyo où les autorités municipales ont annoncé mercredi «l’annulation» du relais de la flamme olympique «sur la voie publique» dans la capitale, qui donnera lieu toutefois à une cérémonie «sans spectateurs».

23h02 | Australie: le confinement prolongé d'au moins une semaine à Sydney

AFP

Le confinement en vigueur depuis fin juin à Sydney (sud-est de l'Australie) va être prolongé d'au moins une semaine pour contrer le regain épidémique, ont annoncé mercredi les autorités en faisant état de 27 nouveaux cas de contamination.

21h55 | Mikaël Kingsbury et Alexis Lafrenière veulent que les jeunes se fassent vacciner

Capture d'écran Facebook

Au moment où les autorités du Québec tentent par tous les moyens de convaincre les jeunes de se faire vacciner, le champion olympique Mikaël Kingsbury et le joueur des Rangers de New York Alexis Lafrenière ont fait leur part, mardi.

21h02 | Un vol d'American Airlines retardé à cause de jeunes refusant de porter le masque

AFP

Cauchemar en cabine: un vol d'American Airlines en partance de Charlotte en Caroline du Nord et à destination des Bahamas a été retardé d'une journée en raison d'une trentaine de jeunes qui refusaient de porter le masque, ont rapporté mardi des médias locaux.

18h44 | «Il ne faut pas mettre trop d’emphase sur les variants»

La présence de variants est une chose normale dans l’évolution des virus et il faudra surtout apprendre à «vivre avec», selon le Dr Karl Weiss.

17h36 | Destinations soleil: les voyageurs préfèrent attendre

Les voyageurs sont encore réticents à voyager à l'étranger, et ce, même si la quarantaine est levée pour ceux et celles qui ont reçu leurs deux doses de vaccin.

17h14 | Rentrée sans distanciation : Québec garde le cap

Malgré un taux de vaccination décevant chez les jeunes adultes, Québec planche toujours sur une rentrée sans distanciation physique dans les cégeps et universités de la province.

15h59 | Ontario: Jusqu'à 200 personnes pourraient être vaccinées en triple en raison d'une erreur

AFP

Six personnes ont reçu une injection de diluant physiologique, une solution saline, au lieu du vaccin contre la COVID-19 dans une clinique de Port Colborne, en Ontario, a avisé la santé publique de la région de Niagara, mardi.

15h55 | COVID-19: un bilan canadien encourageant

AFP

La lutte contre la COVID-19 continuait à progresser au pays, mardi, notamment sur le plan de la vaccination qui continue à s’étendre.

15h52 | Quarantaine obligatoire: les infirmières pleinement vaccinées aussi exemptées

JMTL

Les infirmières et autres travailleurs de la santé adéquatement vaccinés seront aussi exemptés de la quarantaine à leur retour au pays après un voyage à l’étranger.

15h44 | COVID-19: le tocilizumab réduit la mortalité, confirme une vaste étude

Photo Adobe stock

Une classe de médicaments anti-inflammatoires, dont fait notamment partie le tocilizumab, réduit effectivement le risque de décès chez les patients hospitalisés de la COVID-19, selon une nouvelle étude publiée mardi et portant sur près de 11 000 patients.

13h26 | Tests et quarantaine obligatoire pour les voyageurs en Allemagne

Les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, du Portugal, de Russie, de l'Inde et du Népal pourront à partir de mercredi entrer en Allemagne dès lors qu'ils observeront la quarantaine et se soumettront aux tests obligatoires.

13h26 | L'Indonésie importe de l'oxygène en urgence

L'Indonésie, qui a enregistré mardi un nouveau record quotidien de morts avec 728 décès, pour 31 000 nouveaux cas, a importé en urgence de l'oxygène de Singapour pour ses patients en détresse respiratoire et en appelle à l'aide d'autres pays, dont la Chine, a annoncé le gouvernement. Le quatrième pays le plus peuplé du monde, avec près de 270 millions d'habitants, a vu son nombre de cas quotidiens plus que quadrupler en moins d'un mois.

13h24 | Le variant Delta représente 90% des nouveaux cas au Portugal

La part du variant Delta dans les nouveaux cas de coronavirus détectés au Portugal a augmenté à presque 90%, selon un rapport publié mardi, alors que le pays est confronté à une recrudescence des contagions.

13h40 | Greffes, cancer, dialyses: les vaccins contre la COVID efficaces?

Quelle est l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 quand on est greffé, malade du cancer ou insuffisant rénal, c'est-à-dire avec un système immunitaire affaibli? C'est la question à laquelle veut répondre une ambitieuse étude française, laquelle durera deux ans.

AFP

12h35 | La Catalogne réimpose des mesures pour freiner la hausse des cas de COVID-19

La Catalogne a décidé mardi de réimposer des restrictions pour freiner l'augmentation «exponentielle» des cas de COVID-19 enregistrée ces derniers jours, principalement chez les jeunes, dans cette région du nord-est de l'Espagne.

12h26 | Un retour à la vie normale attendu malgré une hausse des contaminations

Prévu le 19 juillet prochain, le jour de la liberté approche à grands pas au Royaume-Uni où la population devrait voir tomber plusieurs restrictions sanitaires, dont le port du masque obligatoire.

11h | Bilan quotidien: 67 nouveaux cas au Québec

Le Québec rapporte 67 cas de COVID-19 et aucun décès, portant le total à 375 262 personnes infectées et 11 218 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, un bilan de trois jours faisait état de 176 infections et un décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 6 JUILLET 2021

- 375 262 personnes infectées (+67)

- 11 218 décès (-)

- 102 personnes hospitalisées (-)

- 27 personnes aux soins intensifs (-)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 11 843 pour un total de 10 886 522

- 99 987 doses administrées s'ajoutent, soit 97 125 dans les dernières 24 heures pour un total 8 857 927 doses reçues au Québec

- Hors Québec, ce sont 24 794 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 8 882 721

10h26 | Un variant qui échapperait partiellement à la vaccination

Comme tous les virus, celui de la COVID-19 mute et continuera de le faire tant qu’il est en circulation sur la planète. Le dernier en liste, le Lambda, pourrait résister à la vaccination et des craintes face à ce nouveau variant commencent à se faire sentir, même au Québec.

9h46 | Les variants de la COVID-19 inquiètent en France

AFP

Emmanuel Macron prendra parole sur la COVID-19 et ses variants mercredi. Selon le média français BMTV, il abordera aussi la question d'un possible renforcement des frontières ainsi que la vaccination.

Le Conseil de défense sanitaire français devrait se pencher sur des renforcements pour freiner les variants, selon BFMTV.

8h57 | Washington envoie 2 millions de doses au Vietnam

Les États-Unis ont expédié mardi au Vietnam deux millions de doses du vaccin de l'entreprise américaine Moderna contre le COVID-19, a annoncé la Maison-Blanche.

Ces fioles, qui font partie des 80 millions de doses que le président américain Joe Biden a promis de partager avec le reste du monde, devraient arriver au Vietnam en fin de semaine, a affirmé à l'AFP un responsable de la Maison-Blanche.

6h46 | JO-2020: le public prié de ne pas assister au marathon

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo et des autorités locales japonaises ont annoncé mardi qu'ils demanderaient au public de «s'abstenir» d'assister au marathon et aux épreuves de marche en raison des risques d'infection à la COVID-19.

5h49 | Record de décès quotidiens en Russie

La Russie a annoncé mardi avoir enregistré 737 décès dus à la COVID-19 sur les dernières 24 heures, un record depuis le début de la pandémie pour le pays, touché par le variant Delta.

5h43 | Face au «tsunami» de la COVID en Tunisie, des hôpitaux débordés

Afflux de patients, corps laissés des heures au milieu des malades faute de place à la morgue, manque de personnel: en Tunisie, des hôpitaux commencent à être débordés face à la propagation de la COVID-19, qui atteint des niveaux inédits.