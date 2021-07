Enquête du BST sur la femme mortellement happée par un avion

Mardi, le Bureau de la sécurité des transports (BST) a lancé une enquête après qu’une jeune femme ait été happée mortellement lundi par un avion en tondant la pelouse.

• À lire aussi: Happée mortellement par un avion en tondant la pelouse

L’enquête doit déterminer si cette collision aurait pu être évitée.

La jeune femme effectuait son travail en tondant le gazon sur un terrain privé lorsque l'avion est atterrit. Aucune activité de parachutisme n'était en cours.

Plusieurs questions sont à considérer. Est-ce que la femme a traversé la piste d’atterrissage avec son tracteur? Est-ce qu’elle portait un casque pour couper le bruit ambiant?

C'est ce que cherche à confirmer cette enquête.

Le pilote aurait reçu l’approbation de l’aérodrome pour atterrir sur la piste puisqu’il s’agissait d’un ami du propriétaire.

Puisque c'est une petite piste d’atterrissage, les règles ne sont pas les mêmes que dans un grand aéroport.

«Il y a une fréquence radio qui s’appelle multicom, je pense que c’est 123,2, où le pilote ou les pilotes doivent s’annoncer aux autres avions», explique Jean Lapointe, pilote et expert en aviation civile. «Lorsque le préposé fait la coupe du gazon, il utilise lui aussi les fréquences radio et annonce aux avions comme quoi il est aux abords de la piste, que même il va traverser, donc je ne serais pas surpris qu’à l’avenir, on fasse cette recommandation-là.»

La Sûreté du Québec devrait confirmer mardi l’identité de la victime, une femme de 27 ans.

Quant à l'avion, le BST confirme que c'est un appareil chinois de haute performance.