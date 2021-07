Il manque toujours près de 17 milliards de dollars pour la lutte contre la COVID menée par l'OMS

Il manque toujours près de 17 milliards de dollars pour financer la lutte contre la pandémie, pas seulement avec des vaccins, mais aussi des équipements de protection, des tests et les rares traitements qui existent, a souligné mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le dispositif mondial Accélérateur ACT, chargé de rendre plus rapide l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 dans les pays défavorisés, s'est vu promettre 17,7 milliards de dollars par les donateurs pour 2020-2021. Manquent toutefois encore 16,8 milliards d'ici à la fin 2021, dont un peu plus de huit milliards urgemment.

Le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a profité d'une réunion pour faire le point sur l'état du programme, pour mettre les points sur les i d'une pandémie «à deux vitesses» qui est toujours «dans une phase très dangereuse».

«Les pays qui sont en train d'ouvrir leurs sociétés sont ceux qui ont très largement contrôlé l'approvisionnement en matériel d'urgence comme les équipements de protection personnelle, les tests, l'oxygène et tout particulièrement les vaccins», a-t-il accusé.

«Pendant ce temps-là, les pays qui n'ont pas d'accès suffisant à ces produits doivent faire face à des vagues d'hospitalisations et de morts. Ce qui est encore aggravé par les variants du virus», a poursuivi le docteur Tedros.

Un accès équitable aux vaccins

Un des volets d'ACT-A est le système Covax, mis en place au début de la pandémie et avant l'arrivée de vaccins efficaces, pour tenter de garantir un accès équitable du monde entier aux vaccins.

Mais au lieu de cela les États riches se sont précipités sur les sérums les plus efficaces pour vacciner la grande majorité de leur population, privant les nations pauvres et les personnes vulnérables et le personnel soignant d'accès aux vaccins.

Selon les comptages de l'AFP, 3,25 milliards de doses ont été injectées au 6 juillet dans 216 pays et territoires.

Dans les États à hauts revenus, 84 doses ont été injectées pour 100 habitants.

Dans les 29 les plus pauvres, ce nombre tombe à une dose pour 100 personnes.

Covax a atteint le chiffre symbolique de 100 millions de doses distribuées dans 135 pays et territoires mardi. Mais c'est très en deçà des 300 ou 400 millions qui étaient prévus, avant que l'Inde n'interdise à l'exportation le vaccin AstraZeneca fabriqué par le Serum Institute of India et d'où provenaient la très grande majorité de ces doses.

Conséquence : dans nombre de pays, on ne peut pas injecter la deuxième dose pour protéger les primovaccinés et la crédibilité des campagnes de vaccination en souffre.

Objectifs de vaccination

Le docteur Tedros pousse pour que 10% au moins de toute la population de chaque pays soit vaccinée en septembre et 40% d'ici à la fin de l'année.

Dans le collimateur, les groupes pharmaceutiques ont mis en avant mardi leurs efforts dans des messages préenregistrés.

Le patron du géant Pfizer a rappelé que le but de son entreprise était de fournir deux milliards de doses à des pays à faibles et moyens revenus d'ici à la fin 2022.

«Nous voyons la lumière au bout du tunnel», a-t-il affirmé, tandis que Paul Stoffels, le directeur scientifique de Johnson and Johnson, a assuré que le premier vaccin maison, qui ne requiert qu'une seule dose, pourrait arriver dans des pays membres du système Covax cette semaine.

Dans le même temps, Maria Van Kerkhove, qui a la charge à l'OMS de coordonner la lutte contre la COVID-19, a encore une fois sonné l'alarme sur la résurgence de la pandémie et particulièrement dans une vingtaine de pays où les courbes de progression des infections sont «quasiment verticales».

Elle a prédit que le variant Delta, beaucoup plus contagieux et, semble-t-il, un peu plus résistant à certains types de vaccins, serait dominant dans le monde sous peu. Mais, de toute façon, a-t-elle mis en garde, l'évolution du virus ne s'arrêtera pas là.

«Nous sommes dans un contexte vraiment dangereux», a-t-elle dit, parce que «la majeure partie du monde est encore susceptible d'être infectée».