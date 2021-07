L'avocat de la mise sous tutelle de Britney Spears démissionne

Sam Ingham, l'avocat désigné par le tribunal sur la mise sous tutelle de Britney Spears, a donné sa démission, selon New York Daily News.

Cette nouvelle arrive peu de temps après le départ du gérant de longue date de Mme Spears, Larry Rudolph, qui a jeté la serviette après avoir appris que Britney Spears planifie de prendre sa retraite de la scène.

Me Ingham facturait environ 10 000 $ par semaine pour représenter Britney Spears et ce, depuis 2008.

Il a été désigné à l'affaire judiciaire parce que l'avocat que Mme Spears avait d'abord engagé a été expulsé.

Me Ingham avait dit à un juge «que Britney Spears ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin d'un avocat et qu'elle n'avait pas la capacité de retenir leurs services.»

Selon TMZ, l'avocat est fâché contre la vedette de la pop, qui aurait mal représenté son travail dans une déclaration lors d'une audience récente.

«Je mérite d'avoir une vie. J'ai travaillé toute ma vie», a-t-elle dit. «Je me sens intimidée, mise de côté et toute seule. Et j'en ai marre de me sentir seule. Je mérite d'avoir les mêmes droits que tout le monde en ayant un enfant, une famille, n'importe laquelle de ces choses, et plus encore.»

Me Ingham pourrait arrêter de travailler pour la chanteuse de la pop dès mardi.

Pour ce qui est de Mme Spears, une autre audience de mise sous tutelle aura lieu plus tard en juillet.