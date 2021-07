Le corps d'une Canadienne retrouvé dans les décombres

Le corps d’une Canadienne a été retrouvé dans les décombres de l’immeuble qui s’est effondré à Surfside, en Floride.

«La dépouille d'une citoyenne canadienne a été retrouvée sur le site», a confirmé Affaires mondiales Canada dans une brève déclaration.

Par ailleurs, trois autres Canadiens manquent toujours à l’appel depuis la tragédie. Au total, trois familles canadiennes différentes ont été touchées l’effondrement, a précisé le ministère fédéral.

«Les agents consulaires à Miami apportent leur soutien direct à la famille de la citoyenne canadienne décédée et aux familles des personnes portées disparues et sont en contact avec les autorités locales pour recueillir des renseignements supplémentaires», a ajouté Affaires mondiales Canada en soulignant que les Canadiens qui auraient besoin d’une assistance consulaire d’urgence en Floride peuvent contacter le Consulat général du Canada à Miami au 1-844-880-6519 ou via l’adresse ccs.scc@international.gc.ca.

Selon le dernier bilan en date offert par la mairesse de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, au moins 32 corps ont été retirés des décombres de l’immeuble à condos, dont 26 qui ont pu être identifiés. Pas moins de 113 personnes manquaient toujours à l’appel mardi.

L’effondrement de l’immeuble à condos, survenu en pleine nuit le 24 juin, a ébranlé les États-Unis dans les derniers jours, d’autant plus que les recherches pour tenter de retrouver des survivants se sont pratiquement avérées vaines.

Il n’y a pratiquement plus d’espoir pour retrouver des gens en vie, ont souligné les autorités locales qui ont procédé à la démolition du reste de l’édifice dimanche.