Les élections, priorité affichée du nouveau premier ministre haïtien

Tout juste nommé, le nouveau premier ministre d'Haïti a assuré mardi à l'AFP avoir comme priorité la préparation des élections, qui devront se dérouler dans un «environnement propice», une éventualité qui semble lointaine vu l'instabilité actuelle dans le pays des Caraïbes.

Le président haïtien Jovenel Moïse a nommé lundi Ariel Henry, un médecin, à la fonction de premier ministre. Le précédent chef de gouvernement n'a même pas tenu trois mois à ce poste.

«Ma mission est simple. Le président m'a chargé de créer un environnement propice à l'organisation d'élections inclusives, avec une forte participation», a déclaré mardi en exclusivité à l'AFP le Dr Henry, joint par téléphone.

«Aujourd'hui, je travaille sur la formation de mon gouvernement», a ajouté le nouveau premier ministre, qui succède à Claude Joseph, nommé mi-avril par Jovenel Moïse.

Haïti, pays des Caraïbes et nation la plus pauvre du continent américain, est gangrené par l'insécurité et notamment les enlèvements contre rançon menés par des gangs jouissant d'une quasi-impunité. Le président Jovenel Moïse, accusé d'inaction face à la crise, est confronté à une vive défiance d'une bonne partie de la population civile.

Dans ce contexte faisant redouter un basculement vers l'anarchie généralisée, le Conseil de sécurité de l'ONU, les États unis et l'Europe considèrent prioritaire la tenue d'élections législatives et présidentielle libres et transparentes, d'ici la fin 2021.

Ariel Henry, médecin chirurgien de 71 ans, en est à sa troisième expérience ministérielle au sein d'un gouvernement. Il a été ministre de l'Intérieur de janvier à septembre 2015, puis ministre des Affaires sociales et du Travail de septembre 2015 à mars 2016. Il fut aussi membre du cabinet du ministre de la Santé publique de juin 2006 à septembre 2008, avant de devenir chef de cabinet de septembre 2008 à octobre 2011.

Le président Jovenel Moïse lui a fixé comme objectifs de «former un gouvernement d'ouverture», de «résoudre le problème criant de l'insécurité» et d'oeuvrer «pour la réalisation des élections générales et du référendum».

Ce référendum constitutionnel, initialement prévu le 27 juin et reporté, est voulu par M. Moïse, mais largement contesté par l'opposition et jusque dans le camp présidentiel, car la procédure est accusée de ne pas respecter les dispositions de l'actuelle Constitution.

Ariel Henry, septième premier ministre de Jovenel Moïse en quatre ans, est proche de l'opposition politique. Cependant, la plupart des partis politiques de l'opposition rejettent sa nomination comme premier ministre et continuent d'exiger le départ du président.

M. Henry a étudié la neurophysiologie et la neuropathologie à l'université de médecine de Montpellier, en France. Il est membre de la cellule de lutte contre la COVID-19 en Haïti.