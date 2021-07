Mary Simon, première gouverneure générale autochtone

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la nomination de Mary Simon, une Inuk originaire du Nunavik, dans le nord du Québec, comme prochaine gouverneure générale du Canada. Elle est la première personnalité autochtone qui occupera ce poste protocolaire dans l’histoire du pays.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la nomination de Mary Simon, une Inuk originaire du Nunavik, dans le nord du Québec, comme prochaine gouverneure générale du Canada. Elle est la première personnalité autochtone qui occupera ce poste protocolaire dans l’histoire du pays.

«Aujourd'hui, après 154 ans, notre pays franchit une étape historique. Je ne peux penser à une personne mieux placée pour répondre à ce moment», a lancé Justin Trudeau lors de la conférence de presse se tenant au Musée canadien de l’histoire, mardi matin.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Mme Simon remplace l’ancienne astronaute Julie Payette, qui avait démissionné de son poste au début de l’année après des révélations sur la manière dont elle conduisait ses relations de travail.

«Tout au long de sa carrière, que ce soit dans la protection de l'Arctique, comme défenseuse des droits et de la culture des Inuits ou comme animatrice de radio avec CBC, Mme Simon a fait preuve de service dévoué», a déclaré Justin Trudeau.

Sa nomination a été approuvée par la Reine Élisabeth II, a affirmé M. Trudeau. Mme Simon devient donc la 30e gouverneure générale de l’histoire du pays.

«Je peux dire avec certitude que ma nomination est un moment historique et inspirant pour le Canada, et un pas important vers l’avant sur le long chemin vers la réconciliation. C’est un moment dont j’espère que tous les Canadiens se sentiront faire partie, parce que ma nomination reflète notre progrès collectif vers la création d’une société plus juste, équitable et inclusive», a-t-elle déclaré dans son discours aux médias.

Le bilinguisme, sans le français

D’emblée, Mme Simon a annoncé qu’elle ne maîtrisait que l’anglais et l’inuktitut, car le français n’était pas enseigné dans les écoles gérées par le fédéral.

Questionné à ce sujet, Justin Trudeau a dit «comprendre que c’est un enjeu sur lequel il faudra qu’on se penche». De son côté, Mme Simon s’est dite «profondément engagée» à poursuivre ses études en français et à mener ses activités de gouverneure générale dans les deux langues officielles, «aussi bien qu’en inuktitut».

Un parcours atypique

Née à Kangiqsualujjuaq d’une mère Inuk et d’un père blanc qui travaillait dans le commerce de fourrure à la Compagnie de la Baie d’Hudson, Mary Simon a vécu un mode de vie traditionnel dans sa jeunesse, subsistant notamment de chasse et de pêche.

Selon ses dires, elle a «grandi deux fois» : une fois dans le nord du pays, et une fois dans le Sud, ce qui fait d’elle un «pont» entre tous les Canadiens.

Mary Simon a travaillé longtemps à la reconnaissance des droits des peuples autochtones. Elle a notamment commencé sa carrière au Service du Nord à la radio de CBC, pour ensuite occuper des fonctions politiques au sein d’organisations autochtones. Elle a notamment participé, avec d’autres chefs, au rapatriement de la constitution de 1982. Puis, elle a été nommée ambassadrice aux Affaires circumpolaires de 1994 à 2006, et fut ambassadrice du Canada au Danemark de 1999 à 2001.

Pour Justin Trudeau, la nomination d’une gouverneure générale autochtone à la tête du pays arrive à un moment «difficile» en raison des découvertes des dépouilles sur les sites des anciens pensionnats autochtones en Colombie-Britannique et en Saskatchewan.

«D’avoir quelqu’un qui a dévoué sa vie à cette réconciliation, à expliquer le Nord aux gens du Sud, à partager ses expériences en tant qu’autochtone avec les non-autochtones, je pense que c’est quelqu’un qui va amener une perspective, un poids, des capacités importantes pour le pays en ce moment de réflexion et de croissance», a-t-il dit.

Pour Mme Simon, son rôle de représentante de la Reine au Canada n’entre pas en contradiction avec son identité autochtone. Selon elle, son accession au poste permettra justement d’«aider» les Canadiens à reconnaitre l’histoire et la culture «uniques» du pays.

Un accueil unanime

Sa nomination a été saluée de part et d’autre, et a été particulièrement bien reçue par les organisations autochtones au pays.

Dans un communiqué, le Conseil circumpolaire inuit, entité qui regroupe l’ensemble des Inuits de l’Alaska, du Canada, du Groenland, et du Tchoukotka, a déclaré que la nomination de Mme Simon à titre de gouverneure générale représentait un «pas majeur dans les relations entre la Couronne et les Autochtones».

Le chef de l’Assemblée des premières nations, Perry Bellegarde, a félicité la «première gouverneure générale autochtone», une «femme inuk forte» avec qui il dit avoir hâte de travailler.

Le chef conservateur Erin O’Toole a aussi salué la nomination de Mme Simon. «C’est un jour important à la fois pour notre pays dans son ensemble et pour les peuples autochtones en particulier. Le rôle de gouverneur général est important pour unifier notre pays et rassembler les Canadiens. Je lui souhaite bonne chance dans ce rôle», a-t-il fait savoir par écrit.