Projet Appalaches-Maine: Hydro et Québec mis en demeure par les Premières Nations

Un regroupement de cinq communautés autochtones du Québec a mis en demeure ce matin le gouvernement du Québec et Hydro-Québec de suspendre le projet de construction d’une ligne d’interconnexion entre le réseau québécois et celui du Maine. À défaut d’obtempérer, la coalition menace de poursuivre devant les tribunaux, avec l’intention de stopper le projet d’exportation d’hydroélectricité vers le Maine et le Massachusetts.

Cette mise en demeure a été présentée ce matin par les procureurs des Premières Nations de Lac Simon, Kitcisakik et Abitiwinni (Anishnabeg), de Wemotaci (Atilamekw) et de Pessamit (Innus).

Par voie de communiqué, elles affirment manifester ainsi leur exaspération à l’égard de Québec et de sa société d’État qui, selon elles, «s’obstinentb (...) à ignorer les droits ancestraux et constitutionnels des Premières Nations». Ces nations déplorent en outre n’avoir jamais été «consultées, compensées ni accommodées» en dépit du fait que 36% de l’électricité devant être exportée vers les États-Unis, proviendrait de leur territoire.

Hydro-Québec procède actuellement à un accroissement majeur de sa puissance installée afin d’alimenter en électricité le Nord-Est des États-Unis. Les communautés autochtones concernées soutiennent que les processus ayant mené à l’adoption du décret autorisant la construction de la ligne d'interconnexion des Appalaches-Maine par le gouvernement du Québec, ont été «entachés d’illégalités graves et sont inconstitutionnels».

Cette coalition affirme avoir initié en vain au courds de la dernière année de nombreuses démarches auprès de diverses instances telles le Bureau d’audiences publiques sur l’Environnement, la Régie de l’Énergie du Canada, et la haute direction d’Hydro-Québe afin que leurs droits ancestraux et constitutionnels soient «reconnus, considérés et satisfaits et ce, avant la mise en œuvre des «projets américains».