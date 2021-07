Un retour à la vie normale attendu malgré une hausse des contaminations

Prévu le 19 juillet prochain, le jour de la liberté approche à grands pas au Royaume-Uni où la population devrait voir tomber plusieurs restrictions sanitaires, dont le port du masque obligatoire.

Pourtant, ce retour à la vie normale survient alors que les cas de COVID-19 augmentent considérablement d’une semaine à l’autre et que de nouveaux variants inquiètent.

Pour la Québécoise Caroline Lavoie Bowley, cette vie normale qui reprend en été est une bonne nouvelle, mais fait aussi l’effet d’un sentiment de déjà-vu.

«Je regardais mes souvenirs que j’avais mis sur internet l’année dernière et je parlais presque de la même chose en entrevue! Je disais que c’était le 4 juillet, la journée où les pubs ouvraient et que c’était le jour de l’indépendance. Et là, un an plus tard on est presque au même point», note celle qui habite en banlieue de Londres.

Elle constate que personne ne tient pour acquis ce retour à la vie normale. «Il faut faire attention, parce que c’est la même chose qui est arrivée l’année passée», juge-t-elle.

«C’est la vie normale qui devrait revenir. C’est à chaque Britannique, chaque citoyen de dire je prends la responsabilité individuelle et je décide si je mets un masque ou non. Comme [Boris Johnson] l’a dit hier, ''il faut apprendre à vivre avec le virus''», rapporte Mme Lavoie Bowley.

N’empêche cette levée spectaculaire des restrictions est difficile à imaginer, parce qu’en «même temps, on nous dit qu’il y a des augmentations de 52% des cas de COVID d’une semaine à l’autre. Si on ne fait pas attention, on va avoir 50 000 cas par jour au lieu de 25 000 qu’on a aujourd’hui. C’est difficile d’avoir cet aspect scientifique avec des chiffres plutôt alarmants, et le fait d’être plus libres», souligne-t-elle.

C’est lundi prochain le 12 juillet que les Britanniques sauront si les assouplissements sanitaires importants entreront en vigueur une semaine plus tard.

Au Royaume-Uni, près de 64% de la population a reçu deux doses de vaccin.