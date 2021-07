Paul Mukendi: 150 000$ d'amendes pour avoir produits de fausses déclarations

Accusé d’avoir produit de fausses déclarations à l’impôt, le pasteur Paul Mukendi a reconnu sa culpabilité, mercredi, et il a été condamné à payer l’amende minimale de 150 000$.

C’est à la suite d’une enquête menée par les enquêteurs de Revenu Québec que celui qui se fait appeler l'«apôtre» de la ville de Québec a été accusé d’avoir posé ces gestes.

«L’enquête a permis de démontrer que le prix monétaire dans les comptes de monsieur Mukendi était nettement plus élevé que les dépenses déclarées par celui-ci et qu’il avait un rythme de vie plus élevé que les revenus qu’il déclarait», a brièvement résumé le procureur agissant au nom de Revenu Québec.

«Il a également encaissé, à plusieurs reprises pendant la période sous enquête, des montants provenant de ses activités professionnels et ces encaissements, de par leur répétitivité dans le temps, constituaient des revenus imposables en lien avec ses activités», a ajouté le poursuivant.

Ainsi, des montants de revenus erronés ont été inscrits dans les formulaires revenus et dépenses d’entreprises, ce qui a engendré de fausses déclarations.

Ce plaidoyer de culpabilité, fait par l’homme d’Église est survenu à la suite d’une «entente globale» entre les parties obtenues après plusieurs rencontres de facilitation.

Et bien, qu’au départ, Revenu Québec avait porté des accusations à l’encontre du Centre évangélique parole de vie et de l’attachée de presse du révérend, Marie-Ève Lepage, mercredi, le poursuivant a demandé au juge de prononcer un arrêt des procédures à l’encontre du centre et de la dame.

Au cours des cinq prochains jours, Mukendi s’est engagé à déposer la somme de 25 000$ et il devra s’affranchir du reste de l’amende au cours des 24 prochains mois.

Résidence de luxe

En novembre dernier, le Journal révélait que quelques mois après avoir fait faillite et avoir vu sa maison être saisie, le pasteur qui a été trouvé coupable d’agression sexuelle sur une mineure avait emménagé dans une luxueuse résidence de Cap-Rouge acquise par sa conjointe pour la somme de 625 000 $.

Rappelons également que bien qu’il ait été trouvé coupable d’agression sexuelle sur une mineure et condamné à purger une peine de huit ans de détention, Mukendi a été libéré après avoir demandé à la Cour d’appel de se pencher sur le verdict.