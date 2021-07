Au diable les jeux vidéo, il part sa compagnie... à 16 ans

Plutôt que de s’isoler dans sa chambre pour jouer à des jeux vidéo, un ambitieux adolescent de Lanaudière a profité des temps libres occasionnés par la pandémie pour mettre sur pied sa compagnie d’entretien paysager.

Du haut de ses 16 ans, Alexis Guérin compte déjà sur une quinzaine de clients en vue de la saison estivale, une augmentation par rapport à l’été dernier, lorsqu’il a démarré sa petite affaire.

« L’idée m’est venue durant la première vague, quand l’école a fermé. Je me suis demandé ce que je pouvais faire pour m’occuper et je me suis rappelé que j’avais déjà passé la tondeuse à 11 ans », résume ce fils d’enseignant que rien ne prédisposait à l’entrepreneuriat.

Personne dans son entourage n’évolue dans ce milieu et le jeune homme a donc dû être autodidacte pour se tailler une place.

C’est sur internet qu’il a appris à concevoir un site web et à perfectionner ses techniques pour traiter les mauvaises herbes ou pour nettoyer des stationnements. C’est également de sa propre initiative qu’il est entré en contact avec d’autres paysagistes de la région pour connaître les prix dans l’industrie.

« Si j’ai un conseil à donner, c’est qu’il faut être patient. Juste faire mon site web, ça m’a pris deux-trois jours, facile », poursuit Alexis Guérin, qui met une dizaine d’heures par semaine dans son projet, en plus de terminer son secondaire 4 à temps plein.

Que des bons mots

Face à une telle détermination, ses clients ne tarissent pas d’éloges à son endroit.

« C’est un petit garçon très sérieux, toujours très poli. Ses factures sont toujours faites en bonne et due forme », souligne France Trottier, qui lui prédit un brillant avenir.

Un papa fier

De quoi combler de fierté son père, qui n’arrive pas à expliquer cependant d’où lui vient cette passion.

« Il a toujours eu la fibre entrepreneuriale, raconte Michel Guérin. À 13-14 ans, il s’amusait à changer la monnaie des gens de la famille en argent. Puis, il s’est mis à ramasser les canettes pour aller les porter à l’épicerie. »

Reste à voir maintenant si Alexis poursuivra dans cette voie au cégep. Il dit hésiter encore, mais rêve déjà d’expansion pour son entreprise, l’année prochaine.

« En ce moment, je me déplace en vélo, mais l’an prochain, je vais avoir mon permis de conduire, alors ce sera plus facile », entrevoit cet homme d’affaires né.