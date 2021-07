Le CH encore en mode survie

Le Canadien jouera sa survie, mercredi soir, sur la glace de l’Amalie Arena. Face au Lightning, qui voudra de soulever la coupe Stanley pour la deuxième fois en neuf mois, la troupe de Dominique Ducharme tentera de provoquer la tenue d’un sixième match.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 19h.

Étonnamment, il n’est arrivé seulement qu’à trois reprises dans l’histoire de la LNH qu’une formation tirant de l’arrière 3 à 0 en finale parvienne à étirer la série jusqu’à un sixième match. Mais comme l’entraîneur-chef du Tricolore et ses joueurs le répètent depuis déjà quelques semaines, ce n’est pas une épreuve de plus qui va les effrayer.

«Quand tu fais face à un défi, il y a deux façons de l’aborder : t’apitoyer sur ton sort ou l’affronter et le transformer en quelque chose de bien. Ces défis, il faut les relever. Ça fait partie du hockey et ça fait partie de la vie», a lancé Ducharme, au terme de l’entraînement matinal des siens.

Depuis le début des séries, le Canadien a toujours répondu de brillante façon face à l’adversité. Quatre fois déjà, il est parvenu à éviter l’élimination. S’il devait y parvenir encore en soirée, il rejoindrait un groupe restreint de sept formations ayant réussi à prolonger leur saison à au moins cinq reprises.

Discipline et bonne gestion

Pour augmenter ses chances de disputer un autre match au Centre Bell, le Tricolore devra faire gaffe aux punitions. Son unité d’infériorité numérique a beau faire un travail remarquable depuis un mois et demi, offrir cinq présences à l’attaque massive du Lightning, comme ce fut le cas lors du dernier match, c’est jouer avec le feu.

Les revirements sont également à proscrire. Au cours des cinq premiers matchs, le Lightning a inscrit 11 buts dans les 10 secondes suivant un revirement du Canadien. Toronto en avait réussi neuf en sept matchs, Winnipeg, trois en quatre rencontres, et Vegas, seulement un en six affrontements.

«Gérer la rondelle de la bonne façon est toujours important. On affronte de bons joueurs. Si on les alimente et qu’on leur rend la vie facile, ils vont absolument trouver une solution, a souligné Ducharme. Il faut savoir reconnaître les situations et connaître nos options.»

Caufield carbure déjà aux grandes occasions

Selon ce qu’il a été possible de constater lors de l’entraînement matinal, aucune modification ne sera apportée à la formation. Jesperi Kotkanemi sera de nouveau laissé de côté au profit de Jake Evans. Alexander Romanov et Brett Kulak verront de l’action à nouveau.

Cole Caufield disputera donc un 32e match au niveau professionnel, ce qui est un de plus que ceux qu’il a disputés dans la NCAA durant la saison régulière. Sa récolte de 12 points en 19 matchs depuis le début des séries éliminatoires démontre qu’il n’est pas trop épuisé par la durée de sa saison.

«Ce sont les meilleurs moments de hockey que j’ai eus de ma vie. J’ai tellement de plaisir. Tout le monde me dit d’en profiter et de savourer le moment», a déclaré la recrue.

«C’est un joueur de hockey, un passionné du jeu. C’est un gars qui est toujours content d’être à l’aréna, toujours excité d’être sur la glace», a décrit Ducharme.

Cette joie semble encore plus intense dans les moments critiques. Lundi soir, il est devenu la première recrue de l’histoire du Canadien à récolter au moins trois points en prolongation durant les séries éliminatoires.

«Il aime les grands moments. Il l’a démontré en saison régulière avec ses deux buts en prolongation. Quand un match est en jeu, il amène le sien à un autre niveau», a ajouté l’entraîneur-chef du Canadien.

Ce soir, il n’y aura pas que le match en jeu. La saison le sera... encore une fois.