COVID-19: croissance des cas au Québec et en Ontario

Le nombre de cas a bondi au-dessus de la barre des 100, mercredi, au Québec, où 39 % des citoyens sont désormais pleinement vaccinés.

La Belle Province a annoncé 103 cas et un décès de plus, portant son bilan à 375 365 infections et à 11 219 pertes de vie depuis le début de la pandémie. Avec près de 16 000 analyses effectuées, le taux de positivité atteint 0,7 %.

Les hospitalisations sont stables (103, +1) ainsi que les lits occupés aux soins intensifs (25, -2).

Mardi, 6030 Québécois ont reçu une première dose et 98 585 autres une seconde. Depuis le début de la campagne de vaccination, 81 % des citoyens ont obtenu une première dose et désormais 39 % sont pleinement vaccinés.

«On continue de suivre de près la situation épidémiologie au Québec et de vacciner les Québécois le plus rapidement possible. L’objectif est que tous les Québécois soient adéquatement vaccinés pour le 31 août. On veut éviter une nouvelle hausse des cas après la saison estivale», a rappelé sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

En Ontario, les cas ont aussi augmenté mercredi, passant en 24 heures de 164 à 194 nouveaux malades. La vaccination se poursuit de plus belle dans la plus peuplée des provinces canadiennes, alors que 16 millions de doses ont maintenant été administrées, dont un million au cours des six derniers jours.

Les autres provinces qui ont mis leurs données à jour mercredi sont le Manitoba (71 cas et 2 décès), la Colombie-Britannique (59 cas), la Saskatchewan (53 cas et 1 décès) ainsi que la Nouvelle-Écosse (1 cas).

La situation au Canada

Ontario: 546 411 cas (9224 décès)

Québec: 375 365 cas (11 219 décès)

Alberta: 232 269 cas (2305 décès)

Colombie-Britannique: 147 856 cas (1759 décès)

Manitoba: 56 586 cas (1154 décès)

Saskatchewan: 49 039 cas (570 décès)

Nouvelle-Écosse: 5862 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2336 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1400 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 435 cas (5 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 418 565 (26 385 décès)