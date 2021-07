Les développements sur le coronavirus du 7 juillet

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 23H10

PLANÉTAIRE

Cas: 185 018 936

Morts: 4 000 641

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 770 312

Morts: 606 216

CANADA

Ontario: 546 411 cas (9224 décès)

Québec: 375 365 cas (11 219 décès)

Alberta: 232 269 cas (2305 décès)

Colombie-Britannique: 147 856 cas (1759 décès)

Manitoba: 56 586 cas (1154 décès)

Saskatchewan: 49 039 cas (570 décès)

Nouvelle-Écosse: 5862 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2336 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1400 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 435 cas (5 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 418 565 (26 385 décès)

NOUVELLES

18h53 | Passeport vaccinal: «on ne pourra pas jouer au chat et à la souris toutes les années»

L’arrivée du passeport vaccinal au Québec, qui devrait être annoncée jeudi à 13h, permettra d’éviter les grands reconfinements comme ceux qu’on a connus depuis plus d’un an en raison de la COVID-19.

17h25 | New York | Une célébration des «travailleurs essentiels» de la pandémie

AFP

Des confettis, des fanfares, mais aussi des revendications: des soignants aux livreurs et agents du métro, New York a honoré mercredi ces «héros» qui ont permis à la ville de tenir pendant la pandémie et espèrent désormais des gages de reconnaissance qui ne soient pas que symboliques.

16h08 | Les cas de COVID de nouveau en hausse aux États-Unis, le variant Delta dominant

Les cas de COVID-19 augmentent de nouveau aux États-Unis, où le variant Delta est devenu le variant dominant, selon les données des autorités sanitaires américaines mercredi.

15h23 | 95% des cas de COVID-19 au Québec n’étaient pas adéquatement vaccinés

Plus de neuf personnes sur dix qui ont contracté la COVID-19 la semaine dernière n’étaient pas adéquatement vaccinées.

Photo AFP

13h52 | Legault veut éviter de reconfiner «certains secteurs»

Tout indique que Québec utilisera finalement le passeport vaccinal afin d’éviter un reconfinement complet en cas de 4e vague. Le gouvernement devrait dévoiler ses intentions dans une conférence de presse jeudi.

13h36 | Toujours en réadaptation après avoir eu la COVID

Cinq mois après avoir contracté la COVID-19, Rosalba Lopez est toujours en réadaptation et vit encore avec des séquelles.

13h26 | COVID-19: croissance des cas au Québec et en Ontario

Joël Lemay / Agence QMI

Le nombre de cas a bondi au-dessus de la barre des 100, mercredi, au Québec, où 39 % des citoyens sont désormais pleinement vaccinés.

La Belle Province a annoncé 103 cas et un décès de plus, portant son bilan à 375 365 infections et à 11 219 pertes de vie depuis le début de la pandémie. Avec près de 16 000 analyses effectuées, le taux de positivité atteint 0,7 %.

13h02 | Fini la distanciation de 2 mètres

Le déconfinement continue d’aller bon train au Québec, si bien que la distanciation physique de deux mètres sera abaissée à un mètre entre les personnes de résidences différentes à compter de lundi.

Joël Lemay / Agence QMI

12h04 | COVID-19: croissance des cas au Québec et en Ontario

Le nombre de cas a bondi au-dessus de la barre des 100, mercredi, au Québec, où 39 % des citoyens sont désormais pleinement vaccinés.

11h00 | 103 cas supplémentaires au Québec

Le bilan rapporte 103 cas de COVID-19 et un décès, portant le total à 375 365 personnes infectées et 11 219 morts depuis le début de la pandémie.

AFP

10h26 | L'OMS avertit d'une augmentation des cas de COVID-19 en Méditerranée orientale

Le bureau de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Méditerranée orientale a averti mercredi d'une augmentation des cas de coronavirus dans sa région, en raison notamment de la propagation du variant Delta.

9h49 | La pandémie de COVID-19 a fait plus de quatre millions de morts sur la planète, selon l’Organisation mondiale de la santé

AFP

La pandémie de Covid-19 a fait plus de quatre millions de morts, a annoncé mercredi le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ajoutant que le bilan réel était «très certainement» plus élevé.

«Nous venons juste de dépasser le tragique jalon de quatre millions de morts du COVID-19 répertoriés, qui très certainement sous-estime le bilan global», a déclaré M. Tedros lors d'une conférence de presse.

9h16 | Est de Montréal: une unité mobile pour soutenir l’effort de vaccination

Les efforts de vaccination se poursuivent dans l’est de la métropole où une unité mobile se présentera dans les lieux publics au cours de l'été pour aller à la rencontre des citoyens qui n’ont toujours pas été inoculés, notamment les 40 ans et moins.

Photo AFP

9h14 | Appel à la vaccination «massive» face au «risque d'une 4e vague rapide»

Le gouvernement français a de nouveau appelé mercredi à une «vaccination massive» contre la COVID-19, qui est «la carte maîtresse» pour faire face au «risque d'une quatrième vague rapide» avec la hausse du variant Delta.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

6h51 | COVID-19: Tokyo vers un quatrième état d'urgence, à deux semaines des JO

5h59 | Flambée épidémique en Indonésie: les restrictions élargies à l'ensemble du pays

L'Indonésie a élargi mercredi à l'ensemble du pays les restrictions ordonnées pour faire face à la propagation du très contagieux variant Delta, alors que le bilan a pour la première fois franchi la barre des 1000 décès en 24 heures dans l'archipel.

5h04 | Des milliers de réservistes sont restés à la maison

Les deux tiers des 10 000 réservistes mobilisés au coût de plus de 200 millions $ par l’armée canadienne pour affronter la COVID-19 sont restés dans le confort de leur foyer à attendre des ordres de déploiement.

Photo courtoisie, Forces armées canadiennes/caporal Myki Poirier-Joyal

5h00 | Vaccination obligatoire: Legault a tâté le pouls des Québécois

François Legault a sondé les Québécois sur la possibilité de rendre la vaccination obligatoire, une option pourtant rejetée publiquement par la Santé publique jusqu’ici.

4h38 | L'aéroport londonien d'Heathrow va tester des files rapides pour les voyageurs vaccinés

L'aéroport londonien d'Heathrow va tester la mise en place de files rapides pour les voyageurs entièrement vaccinés contre la COVID-19, avant une décision attendue du gouvernement de lever la quarantaine pour les arrivées en provenance de certaines destinations.

4h00 | Montréal-Nord: une étude pour comprendre les causes de la zone chaude pandémique

Au plus fort de la pandémie, le secteur de Montréal-Nord a été l’un des plus durement touchés par la COVID. Des chercheurs souhaitent maintenant faire la lumière sur les causes pouvant expliquer cet état de fait.

3h16 | Le Turkménistan, sans cas déclarés, rend la vaccination obligatoire

0h49 | Chine: un nouveau foyer de Covid à la frontière birmane

Si la Chine est quasi-débarrassée de la COVID depuis 2020, elle a fait état mercredi d'un foyer grandissant dans une petite ville frontalière avec la Birmanie -- pays instable politiquement et où l'épidémie fait rage.