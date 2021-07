Quel moment est le plus propice pour décaisser un REER?

Question d’Élise, une de nos lectrices : J’aimerais savoir s’il est préférable de décaisser un REER en un paiement unique ou en plusieurs paiements par année. De plus, l’impôt prélevé à la source est-il récupérable sur le rapport d’impôt si mon revenu reste inférieur au montant de base ? S’il s’agit d’un décaissement de CRI, les règles sont-elles les mêmes ?

Il n’est pas obligatoire de décaisser un montant annuel d’un REER sauf lorsque celui-ci sera converti en FERR, au plus tard le 31 décembre de l’année de vos 71 ans.

« Dans tous les cas, il est préférable d’opter pour des retraits mensuels plutôt qu’annuels afin d’éviter de faire un seul retrait important à un moment qui pourrait ne pas être opportun, par exemple si vous détenez des fonds communs et des actions et que les marchés chutent », explique Émile Khayat, planificateur financier et directeur régional principal chez Gestion de patrimoine TD.

La retenue à la source

Concernant l’impôt retenu à la source, il s’agit d’acomptes prélevés à l’avance qui pourraient être récupérés lors de votre déclaration de revenus si vous avez droit à un remboursement, c’est-à-dire si vos revenus totaux ne justifient pas une retenue aussi importante.

« C’est une raison de plus de favoriser de petits retraits mensuels puisque les retenues se font par paliers et varient de 20 % à 30 % en fonction du montant du retrait », ajoute Émile Khayat. De plus, contrairement au REER, les retraits minimaux du FERR ne sont pas assujettis à une retenue d’impôt obligatoire.

Les contraintes du CRI

Pour ce qui est du Compte de retraite immobilisé CRI, vous devrez d’abord le transférer dans un fonds de revenu viager (FRV) afin de pouvoir en retirer un montant soumis à un minimum et à un maximum ou pour demander un revenu temporaire.

Il comporte plus de contraintes que le REER/FERR et devrait avoir préséance dans vos décaissements afin d’en épuiser les fonds en priorité dans la mesure du possible. Il est également possible de se procurer une rente viagère auprès d’un assureur. Toutefois, afin de prendre une décision éclairée et d’obtenir des conseils adaptés en fonction de votre âge et de votre situation spécifique, il est préférable de consulter votre planificateur financier.

► Vous avez des questions? Écrivez-moi à emmanuelle.gril@quebecormedia.com.