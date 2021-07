EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

DERNIER BILAN 18h55

PLANÉTAIRE

Cas: 185 363 869

Morts: 4 007 755

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 787 057

Morts: 606 439

CANADA

Ontario: 546 621 cas (9228 décès)

Québec: 375 429 cas (11 229 décès)

Alberta: 232 336 cas (2307 décès)

Colombie-Britannique: 147 856 cas (1759 décès)

Manitoba: 56 667 cas (1157 décès)

Saskatchewan: 49 039 cas (570 décès)

Nouvelle-Écosse: 5864 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2336 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1400 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 447 cas (5 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Total : 1 418 988 cas ( 26 404 décès)

NOUVELLES

18h53 | Pfizer/BioNTech demandera l'autorisation pour une 3e dose de vaccin

L'alliance Pfizer/BioNTech prévoit de demander «dans les semaines qui viennent» l'autorisation pour une troisième dose de son vaccin contre la COVID-19, aux États-Unis et en Europe notamment, ont annoncé les entreprises dans un communiqué.

18h51 | Plus aucun détenu atteint de la COVID-19 dans les prisons du Québec

Le milieu carcéral québécois se rapproche de la normale et n’enregistre plus aucun cas de COVID-19 chez les détenus de ses établissements provinciaux et fédéraux.

17h25 | Les touristes non-vaccinés pas autorisés avant «un bon moment» au Canada

Les touristes non vaccinés ou n’ayant pas reçu leurs deux doses qui sont impatients de voyager devront renoncer à visiter le Canada.

16h58 | Passeport vaccinal: des contestations légales en vue?

Les règles entourant l’utilisation du passeport vaccinal, présenté par le ministre de la Santé Christian Dubé jeudi, pourraient-elles être contestées devant les tribunaux?

14h19 | Situation «catastrophique» et système de santé «effondré» en Tunisie

AFP

La situation sanitaire est «catastrophique» en Tunisie, qui enregistre ces dernières semaines un nombre record de contaminations au COVID-19, a annoncé jeudi la porte-parole du ministère de la Santé, évoquant l'«effondrement» du système sanitaire.

«La situation sanitaire actuelle est catastrophique (...) le taux des cas a augmenté énormément. Le système sanitaire s'est malheureusement effondré», a déclaré Nissaf Ben Alya lors d'un entretien accordé à une radio tunisienne.

14h09 | Pfizer offert sans rendez-vous au Stade olympique et à l'aréna Martin-Brodeur

Photo d'archives Agence QMI, Joël Lemay

Les Montréalais qui veulent recevoir leur première ou leur deuxième dose avec le vaccin de Pfizer peuvent se présenter sans rendez-vous au Stade olympique ou à l'aréna Martin-Brodeur, dans l'arrondissement de Saint-Léonard.

Selon ce qu'a précisé jeudi le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL), les doses sont disponibles dès maintenant.

13h02 | Il faut continuer à se «retrousser les manches»

«Il a fallu beaucoup d’efforts pour en arriver là où nous en sommes aujourd’hui, mais il ne faut pas présumer que nous avons enrayé la pandémie», a averti jeudi la cheffe de la santé publique, la Dre Theresa Tam.

Si le pays affiche moins de 500 nouveaux cas quotidiens ces jours-ci, un nombre environ 95 % inférieur au sommet de la troisième vague de COVID-19, la Dre Tam martèle qu’il faut continuer à se «retrousser les manches», car la couverture vaccinale reste la clé pour déjouer une quatrième vague.

13h | Québec confirme la création d’un passeport vaccinal

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, fait le point sur l’utilisation du futur passeport vaccinal dans la province.

«On veut éviter un confinement généralisé. Ça passe par la vaccination à deux doses», a lancé le ministre Dubé.

Cette preuve de vaccination adéquate pourrait être utilisée pour des activités non essentielles en cas de dégradation de la situation épidémiologique.

12h30 | Le variant Lambda a été détecté au Québec

Jusqu’à présent, 27 personnes auraient contracté le variant péruvien dans la Belle-Province entre le 11 mars et le 5 mai 2021. Ce dernier est toujours classé comme étant un «variant d’intérêt».

Photo d'archives, AFP

12h17 | Autre record de vaccination en Ontario: près de 269 000 personnes ont relevé une manche

Photo Stevens LeBlanc

La campagne de vaccination en Ontario se déroule sur les chapeaux de roues, la province ayant inscrit mercredi un nouveau record en inoculant 268 884 personnes en une seule journée.

Plus de la moitié des Ontariens sont maintenant entièrement vaccinés contre la COVID-19, selon la ministre de la Santé, Christine Elliott, qui a par ailleurs précisé que 16,4 millions de doses ont été administrées.

11h58 | Cannes : «les masques c'est la règle», rappelle Thierry Frémaux

AFP

«Les masques c'est la règle», a rappelé jeudi aux festivaliers le délégué général du Festival de Cannes Thierry Frémaux, après la diffusion sur les réseaux sociaux de photos montrant certains spectateurs ne les portant pas lors de projections.

«On nous a rappelé à l'ordre, donc: les masques ! Les masques c'est la règle, la loi et la garantie que le festival aille jusqu'au bout», a insisté Thierry Frémaux, quelques minutes avant la projection d'un film en compétition.

Selon Mme Ben Alya, il est désormais difficile de trouver un lit disponible ou d'avoir la quantité nécessaire d'oxygène dans les hôpitaux du pays.

«Si nous n'unissons pas nos efforts, la catastrophe (sanitaire) va empirer», a-t-elle mis en garde.

11h00 | 10 décès et 64 nouveaux cas



Le Québec rapporte 64 cas de COVID et 10 décès, portant le total à 375 429 personnes infectées et 11 229 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 103 infections et un décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 8 JUILLET 2021

- 375 429 personnes infectées (+64)

- 11 229 décès (+10)

- 101 personnes hospitalisées (-2)

- 23 personnes aux soins intensifs (-2)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 17 812 pour un total de 10 908 717

- 115 116 doses administrées s'ajoutent, soit 113 084 dans les dernières 24 heures pour un total 9 079 510 doses reçues au Québec

- Hors Québec, ce sont 26 068 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 9 105 578

9h23 | Pas de spectateurs sur les sites des JO de Tokyo

Il n'y aura «pas de spectateurs» sur les sites des Jeux olympiques à Tokyo qui s'ouvriront le 23 juillet, en raison de la recrudescence du coronavirus dans la capitale japonaise, a annoncé jeudi la ministre des JO Tamayo Marukawa.

8h35 | Encore plus d’assouplissements dès lundi

Le microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses Karl Weiss fait le point.

7h42 | Virus: suppression de la quarantaine pour les Britanniques vaccinés revenant de plusieurs pays touristiques

Les résidents britanniques totalement vaccinés seront bientôt dispensés de quarantaine à leur retour en Angleterre en provenance de nombreux pays placés sur liste «orange», dont des destinations touristiques comme la France, l'Espagne ou l'Italie, a annoncé jeudi le gouvernement britannique.

7h29 | Le premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a quitté l'hôpital

AFP

7h27 | Les hommes sont pour la première fois plus nombreux que les femmes à être testés positifs à la COVID-19 en Angleterre, selon une étude publiée jeudi

5h50 | La 31e édition des Jeux d'Asie du Sud-Est, qui devait se dérouler au Vietnam cette année, a été reportée en raison de la pandémie

5h32 | Variant delta: la France déconseille l'Espagne et le Portugal

Le secrétaire d'État français aux Affaires européennes a conseillé aux Français jeudi «d'éviter l'Espagne et le Portugal» cet été, face à la propagation rapide du variant delta de la COVID-19, sans pour autant interdire ces destinations.

5h26 | État d'urgence à Tokyo pendant toute la durée des Jeux olympiques

Le gouvernement japonais a décidé jeudi de réinstaurer à Tokyo un état d'urgence sanitaire pendant toute la durée des Jeux olympiques qui doivent s'ouvrir dans deux semaines, laissant présager des JO avec peu ou pas de spectateurs.

AFP

4h00 | Les jets privés de Drake et de Guy Laliberté ont beaucoup voyagé pendant la pandémie

Des jets privés de célébrités canadiennes très bien nanties, comme le rappeur Drake et le fondateur du Cirque du Soleil Guy Laliberté, se sont régulièrement éclipsés pour des voyages à l’étranger au cours de la dernière année et demie, malgré la pandémie.

Martin Chevalier / JdeM

4h00 | Voici les assouplissements qui entreront en vigueur lundi au Québec

Les Québécois pourront profiter de nouveaux assouplissements aux mesures sanitaires à compter de lundi prochain, la distanciation étant fixée dorénavant à un mètre, cela signifie notamment la fin des files d’attente devant les commerces.