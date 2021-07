Un Américain parmi les six personnes arrêtées pour l'assassinat de Jovenel Moïse

Plusieurs «auteurs possibles» de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse «ont trouvé refuge dans deux bâtiments» à Port-au-Prince «et sont encerclés par la police», a déclaré jeudi l'émissaire de l'ONU dans ce pays, Helen La Lime.

• À lire aussi: Haïti : Jovenel Moïse criblé de 12 balles, sa fille cachée dans une chambre

• À lire aussi: Quatre «mercenaires» tués après l'assassinat du président haïtien

• À lire aussi: Ottawa et Québec condamnent «l’effroyable assassinat» du président haïtien

«Quatre membres du groupe ayant pénétré dans la résidence présidentielle ont été tués par la police, tandis que six autres sont maintenant détenus par la police», a-t-elle précisé de la capitale haïtienne, lors d'une visioconférence de presse avec des journalistes à New York.

Selon elle, le nombre de suspects encerclés par la police est supérieur à six.

En début d’après-midi jeudi, un ministre haïtien a indiqué qu’un Américain se trouvait parmi les six personnes arrêtées pour l'assassinat du président Moïse.

La police haïtienne avait fait part jusqu'à présent de quatre tués et deux personnes interpellées. L'émissaire a précisé avoir obtenu ces informations au cours des 12 dernières heures.

S'exprimant à l'issue d'une réunion d'urgence à huis clos du Conseil de sécurité, demandée par les États-Unis et le Mexique, qui aura duré à peine une heure, l'ex-diplomate américaine a indiqué n'avoir aucune information sur l'identité des tueurs.

«Je ne sais pas qui est ce commando» et «nous devons attendre» la poursuite des investigations de la police haïtienne, a-t-elle dit. «Nous faisons face à une situation très sérieuse actuellement» en Haïti, a-t-elle souligné.

Elle a aussi estimé que le premier ministre par intérim, Claude Joseph, représentait l'autorité responsable en Haïti tant que le nouveau premier ministre, Ariel Henry, nommé lundi par le président Moïse, n'avait pas prêté serment. Elle a évoqué l'article 149 de la Constitution haïtienne à ce sujet.

Ariel Henry conteste le pouvoir revendiqué par Claude Joseph.

«S'il y a effectivement un changement dans cette procédure, il devrait être le résultat d'un accord politique entre les parties concernées», a estimé Helen La Lime, en indiquant que Claude Joseph avait déclaré être «ouvert au dialogue».

Elle a enfin fait savoir qu'au cours d'une entrevue mercredi avec ce dernier, Claude Joseph lui avait indiqué ne pas remettre en cause le calendrier électoral, avec un premier tour du scrutin présidentiel le 26 septembre et un deuxième tour en novembre.

«Quand le premier ministre nous a rencontrés hier, il a dit qu'il tentait de maintenir ce calendrier», a précisé l'émissaire de l'ONU. «Il revient maintenant au gouvernement de Haïti et au peuple de travailler afin que ces élections puissent avoir lieu et que la population haïtienne soit en mesure de choisir ses dirigeants», a-t-elle fait valoir.

Entrevue avec Chalmers Larose, Chargé de cours au Département de science politique de l’UQAM et directeur adjoint de l’observatoire des Amériques:

Du mouvement à Petionville

Devant un commissariat de Petionville, en banlieue de Port-au-Prince, des habitants acclamaient la police pour avoir procédé à des arrestations et appelaient au lynchage des assaillants présumés.

Le commando était composé de tueurs à gages «professionnels» s'étant fait passer pour des responsables de l'agence américaine antidrogue, selon l'ambassadeur haïtien aux États-Unis.

La communauté internationale s'est immédiatement alarmée de cet assassinat, à l'image du président américain Joe Biden et du pape qui ont dénoncé un acte «odieux» tandis que le Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé que les auteurs de l'assassinat «soient rapidement traduits en justice». Il se réunira en urgence en milieu de journée jeudi à huis clos.

Pays déstabilisé

Cette attaque déstabilise encore davantage le pays le plus pauvre des Amériques, déjà confronté à une double crise politique et sécuritaire, gangrenée par l'insécurité et notamment les enlèvements contre rançon menés par des gangs jouissant d'une quasi-impunité.

Et aux questions sur la traque des auteurs de l'attaque viennent s'ajouter celles sur l'avenir du pays, à commencer par sa gouvernance.

Deux hommes prétendent actuellement diriger la nation de 11 millions d'habitants, où plus de la moitié des habitants a moins de 20 ans.

L'un des derniers gestes politiques de Jovenel Moïse, mort à 53 ans, avait en effet été de nommer lundi un nouveau Premier ministre, Ariel Henry. Celui-ci n'avait pas encore pris ses fonctions.

Mais, quelques heures après l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est le premier ministre par intérim, Claude Joseph, qui a décrété l'état de siège, octroyant des pouvoirs renforcés à l'exécutif. Ce dernier est censé durer quinze jours.

«Il y-a-t-il plusieurs premiers ministres nommés dans le pays?», a interrogé Ariel Henry, assurant que Claude Joseph n'était que ministre des Affaires étrangères.

L'opposition politique a aussi accusé Claude Joseph d'accaparer le pouvoir.

Le défenseur des droits humains, Me Gédeon Jean, a qualifié auprès de l'AFP de «suspect» l'empressement du premier ministre par intérim à déclarer l'État de siège, l'amenant à «entrevoir une tentative de coup d'État».

Claude Joseph, Ariel Henry... Aucun n'a de toute façon la pleine légitimité, car, bien avant l'assassinat du président, Haïti baignait déjà dans le flou juridique.

Jovenel Moïse n'avait pas organisé d'élection depuis son arrivée au pouvoir début 2017, et le pays n'a plus de Parlement depuis janvier 2020.

Accusé d'inaction face à la crise et confronté à une vive défiance d'une bonne partie de la société civile, il gouvernait principalement par décrets.

Depuis début juin, des affrontements entre bandes rivales dans l'ouest de Port-au-Prince paralysent toute circulation entre la moitié sud du pays et la capitale haïtienne. Et, en avril, l'enlèvement et la séquestration de plusieurs religieux catholiques, dont deux Français, avaient choqué jusqu'au-delà des frontières du pays.