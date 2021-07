La saison de la LNH se poursuit sur les ondes de TVA Sports

Malgré la fin du très long parcours éliminatoire du Canadien de Montréal et la deuxième conquête consécutive de la coupe Stanley par le Lightning de Tampa Bay, la saison de hockey n’est pas terminée à TVA Sports, qui présentera des émissions spéciales sur le repêchage d’expansion du Kraken de Seattle, l’encan amateur de la Ligue nationale (LNH) ainsi que l'ouverture du marché des joueurs autonomes ce mois-ci.

Ainsi, le directeur général du Kraken, Ron Francis, amorcera la construction de sa nouvelle formation le 21 juillet, 20h, et voudra suivre les traces des Golden Knights de Vegas, qui ont rapidement connu du succès en 2017-2018. Le Kraken devra sélectionner un joueur de chaque équipe, à l'exception des Knights, pour un total de 30 (14 attaquants, neuf défenseurs et trois gardiens).

Ce soir-là, dès 19h30 sur TVA Sports 2, Louis Jean, accompagné d’Éric Fichaud, d'Alexandre Picard et de Renaud Lavoie, suivra en direct toute l’action entourant la mise sur pied de cette 32e équipe de la LNH.

Deux jours plus tard, TVA Sports diffusera le repêchage amateur qui se tiendra virtuellement dès 20h. Une émission spéciale avec Louis Jean, Alain Chainey, Alexandre Picard et Renaud Lavoie précédera la première ronde de la séance où discussions, analyses et couverture complète de la soirée seront au programme. Il faudra voir vers qui le Canadien se tournera, lui qui parlera au 30e rang.

Joueurs autonomes

Finalement, le marché des joueurs autonomes s'ouvrira le 28 juillet et, de 11h à 17h, l’équipe de TVA Sports proposera une émission spéciale avec Louis Jean, Renaud Lavoie, Maxim Lapierre et Éric Fichaud. De son côté, Marc-André Perreault surveillera les embauches de Marc Bergevin et du Canadien. Parmi les joueurs de la formation actuelle, Phillip Danault, Corey Perry et Tomas Tatar pourraient tester le marché.

Ailleurs dans la ligue, plusieurs gros noms pourraient être disponibles, à commencer par Alexander Ovechkin. Des joueurs connus tels que Paul Stastny, Taylor Hall, David Krejci, Dougie Hamilton, Tyson Barrie et Gabriel Landeskog figurent aussi parmi ceux susceptibles de changer d’adresse. Les Québécois Mathieu Perreault et David Savard devront signer un nouveau contrat.