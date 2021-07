Le variant Lambda a été détecté au Québec

Une vingtaine de personnes auraient contracté le variant Lambda au Québec, selon Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

• À lire aussi: Un variant qui échapperait partiellement à la vaccination

Jusqu’à présent, 27 personnes auraient contracté le variant péruvien dans la Belle-Province entre le 11 mars et le 5 mai 2021. Ce dernier est toujours classé comme étant un «variant d’intérêt».

D’après l'Agence de santé publique du Canada, au moins 11 personnes auraient été déclarées positives à cette mutation du virus de la COVID-19 en date de jeudi, mais il est presque certain qu’elle se propagera davantage dans le futur, selon elle.

Le variant Lambda suscite la méfiance dans la communauté scientifique qui le présume résistant aux vaccins.

Il serait cependant trop tôt pour savoir si ce variant représente un danger plus important que les autres, estime le Dr Howard Njoo

«Oui, c’est quelque chose que l’on continue à surveiller, mais pour l’instant c’est l’été et on ne peut pas toujours être inquiets pour tout. Il faut trouver un équilibre. Il faut toujours être conscients et regarder ce qui se passe, mais il faut aussi vivre un peu», a-t-il dit, en soulignant qu’«il ne faut pas être trop pessimistes».

La meilleure stratégie pour lutter contre sa propagation reste la même que pour les autres variants: le respect des mesures sanitaires et l’augmentation de la couverture vaccinale.