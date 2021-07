Nikita Kucherov se moque des partisans du CH

L’attaquant du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov n’avait aucune compassion pour les partisans montréalais après avoir gagné la coupe Stanley, mercredi soir, et ses commentaires ont suscité l’indignation chez plusieurs.

Le Russe nageait en pleine euphorie quand il s’est présenté devant les médias. Torse nu et cannette de bière à la main, il a répondu avec désinvolture aux questions des journalistes et l’alcool semble avoir eu des effets désinhibants chez celui qui a dominé la Ligue nationale de hockey (LNH) avec 32 points en séries.

Ainsi, le numéro 86 ne s’est pas fait prier pour narguer les amateurs du Tricolore, évoquant leur réaction après la victoire de leurs favoris dans le quatrième match de la finale, lundi.

«Les partisans à Montréal se sont comportés comme s’ils venaient de remporter la coupe Stanley. Vous êtes sérieux? Leur finale était au troisième tour!», a ironisé le hockeyeur, qui peinait à ingurgiter sa consommation au début de son point de presse.

Également, Kucherov a déploré le fait que le trophée Vézina n’ait pas été décerné au gardien du Lightning Andrei Vasilevskiy lors des deux dernières années.

«Vasi a été fantastique. C’est un joueur par excellence et je lui dis à tous les jours qu'il est le meilleur. Ils ont donné le trophée Vézina à je-ne-sais-trop-qui des Golden Knights de Vegas cette année [Marc-André Fleury]. Et l’année d’avant, ils l’ont donné à quelqu’un d’autre [Connor Hellebuyck]. C’est de la grosse m..., a-t-il affirmé en termes grossiers. Vasi a gagné les deux dernières coupes et je lui répète qu’il est le meilleur.»

«Aujourd’hui [mercredi], il a joué au-dessus de sa tête et a réussi un autre blanchissage. C’est remarquable, je ne peux rien ajouter. Je suis si heureux.»

Beaucoup de réactions

Évidemment, cet entretien mouvementé n’est pas passé inaperçu et Kucherov a été vilipendé pour son mauvais esprit sportif.

«Il démontre son absence de classe. Mauvais gagnant, il faut que tu sois mal dans ton âme et ton cœur rare. Un joueur exceptionnel, mais un humain très petit. Une honte pour une grande organisation et des vrais comme Julien BriseBois et Jon Cooper», a écrit notamment l’animateur de TVA Sports Jean-Charles Lajoie sur son compte Twitter.

«Tu dois toujours respecter ton adversaire, les autres joueurs dans la LNH aussi, a de son côté déclaré l’ex-attaquant Simon Gagné à QUB radio. On va lui donner une chance. Il a peut-être pris un peu de champagne et n’était pas complètement lui-même. Il y a des choses qu’il pensait, mais parfois, tu dois les garder pour toi.»

Des menaces?

Par ailleurs, le défenseur du Lightning Mikhail Sergachev est intervenu dans le débat d’une certaine façon en répondant à un internaute sur Twitter. Ayant retiré sa publication ultérieurement, l’ancien porte-couleurs du Canadien a également critiqué le comportement des partisans du club.

«Ne parlez pas de classe quand de nombreux amateurs de Montréal nous ont envoyé des menaces de mort et d’autres trucs dégoûtants à nous et à nos familles», a-t-il écrit.