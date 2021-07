Un travailleur perd la vie sur le chantier du projet Solar Uniquartier à Brossard

Un travailleur a perdu la vie, jeudi avant-midi, lorsqu’il a été heurté de plein fouet par une charge qui venait de tomber d’une grue, sur le chantier de Solar Uniquartier, à Brossard, en face du Quartier Dix30.

Le drame s’est produit vers 10h25, sur l’imposant chantier de construction, rue de l’Équinoxe.

Selon les premières informations, le travailleur se trouvait sur la remorque d’un camion et dirigeait l’opérateur d’une grue durant le soulèvement d’une charge.

«À un certain moment, l’une des élingues aurait cédé. La charge qui était soulevée est tombée et a heurté le travailleur», a indiqué Yvon Grégoire, porte-parole de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Le travailleur, dont l’âge n’a pas été précisé par les autorités, n’a eu aucune chance. Il serait mort sur le coup. Son décès a été constaté sur place.

«On a des gens sur place pour que les témoins puissent avoir de l’aide psychologique», a indiqué Simon Lévesque, conseiller en santé et sécurité à la FTQ-Construction. C’est triste que des accidents comme ça semblent arriver avant la période des vacances, comme si la pression sur les chantiers faisait en sorte qu’on augmente la cadence.»

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Sous le choc

Le travailleur ayant perdu la vie était un charpentier-menuisier de métier. Il travaillait pour l’entreprise Coffrages Synergy.

«Toute l’équipe de Coffrages Synergy est sous le choc et nous sommes de tout cœur avec la famille et les proches de notre employé. C’est le premier décès sur un de nos sites en 21 ans d’activité. Nous collaborons pleinement avec les autorités pour comprendre comment cette situation a pu se produire», a indiqué par courriel la présidente directrice générale de la compagnie, Isabelle Côté.

Deux inspectrices de la CNESST se sont rendues sur les lieux du drame afin de mener leur enquête.

- avec la collaboration de Francis Halin, «Le Journal de Montréal»