COVID-19: 183 nouveaux cas en Ontario

L’Ontario a ajouté 183 nouveaux cas et neuf morts à son bilan, qui fait état de 546 804 malades et de 9237 pertes de vie depuis le début de la pandémie.

Les chiffres s’améliorent pour les hospitalisations (189, -5) et pour le nombre d’Ontariens aux soins intensifs (202, -13). Quelque 16,6 millions de doses de vaccin ont été administrées, dont 10,1 millions en première dose et 6,5 millions à titre de seconde dose.

Le Québec a recensé vendredi 77 nouvelles infections et un décès de plus, mais les autorités ont apporté des correctifs qui ont ajouté 210 autres cas, dont plusieurs datant de l’an dernier.

Jusqu’ici, 375 716 Québécois ont contracté la COVID-19 et 11 230 sont morts à la suite de complications.

Les hospitalisations ont diminué (96, -5) et le nombre de lits aux soins intensifs est demeuré stable (22, -1).

Quelque 6,09 millions de Québécois ont reçu une première dose (81 %) et 3,13 millions sont maintenant entièrement vaccinés (42 %).

Dans l’Ouest canadien, le Manitoba a enregistré 74 cas et trois décès, quand la Saskatchewan a rapporté 36 nouvelles contaminations et un décès supplémentaire. La Colombie-Britannique a quant à elle répertorié 45 nouveaux cas et l’Alberta en a ajouté 52 à son bilan de vendredi.

La Nouvelle-Écosse (1 cas) ainsi que Terre-Neuve-et-Labrador (2 cas) ont également mis leurs données à jour vendredi.

En soirée, le Canada cumulait 1 419 964 cas (+470) et 26 419 décès (+14).

La situation au Canada:

Ontario: 546 804 cas (9237 décès)

Québec: 375 716 cas (11 230 décès)

Alberta: 232 411 cas (2307 décès)

Colombie-Britannique: 148 031 cas (1760 décès)

Manitoba: 56 739 cas (1160 décès)

Saskatchewan: 49 198 cas (571 décès)

Nouvelle-Écosse: 5865 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2336 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1402 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 456 cas (5 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 419 964 (26 419 décès)