Les développements sur le coronavirus du 9 juillet

DERNIER BILAN 22h55

PLANÉTAIRE

Cas: 185 975 557

Morts: 4 017 279

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 813 541

Morts: 606 816

CANADA

Ontario: 546 804 cas (9237 décès)

Québec: 375 716 cas (11 230 décès)

Alberta: 232 411 cas (2307 décès)

Colombie-Britannique: 148 031 cas (1760 décès)

Manitoba: 56 739 cas (1160 décès)

Saskatchewan: 49 198 cas (571 décès)

Nouvelle-Écosse: 5865 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2336 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1402 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 456 cas (5 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 419 964 (26 419 décès)

NOUVELLES

18h56 | Hausse de l’affluence à la frontière canado-américaine

Avec l’entrée en vigueur de nouveaux assouplissements pour les voyageurs, lundi, l’achalandage a augmenté à la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis.

18h44 | Un autobus pour aider la vaccination dans le Bas-Saint-Laurent

La santé publique du Bas-Saint-Laurent a mis en place un service de vaccination contre la COVID-19 à bord d’un autobus, afin d’inciter les jeunes de la région à recevoir une dose.

17h52 | La vaccination partout, même au camping

Les équipes de vaccination contre la COVID-19 vont chercher les gens là où ils sont, et ce même en vacances, afin de se rapprocher de la catégorie d’âge des 18-39 ans qui est la moins vaccinée.

16h55 | COVID-19: de nouveaux vaccins à venir pour contrer les variants

Les manufacturiers de vaccins se penchent actuellement sur la création de vaccins 2.0 qui pourront contrer les variants de la COVID-19 qui circulent sur la planète.

16h46 | Une clinique de vaccination mobile plus visible au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La clinique de vaccination mobile sera de plus en plus visible au cours des prochaines semaines au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

16h37 | Dubé évoque une possible 3e dose de vaccin

Les Québécois pourraient devoir se faire injecter une troisième dose de vaccin l’automne prochain, dépendamment de l’évolution des variants, croit le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

16h01 | Se faire vacciner avant de se déhancher au Piknic Électronik

Photo d'Archives

Les participants qui se rendront dimanche au Piknic Électronik pour se déhancher et passer un bon moment pourront en profiter pour se faire vacciner sans rendez-vous pour une première ou une seconde dose.

15h11 | Flambée de COVID-19 aux Pays-Bas, nouvelles restrictions sanitaires

Le premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé vendredi une série de mesures pour contrer une flambée de contaminations au coronavirus dans son pays, dont la fermeture des boîtes de nuit.

14h54 | Il y a urgence à investir davantage en prévision de futures pandémies

«Le monde est très loin d'être prêt pour prévenir ou stopper la prochaine pandémie», a ainsi estimé un rapport publié à Venise à l'occasion de la réunion des ministres des Finances du G20.

Pourtant, «il y a une forte probabilité pour que la future pandémie se déclare dans moins d'une dizaine d'années», et «son impact sur la santé humaine et l'économie mondiale pourrait même être plus important que celui du Covid-19», insiste-t-il.

13h59 | Lien «probable» entre des problèmes cardiaques et certains vaccins contre la COVID

Il existe un lien «probable» entre des cas d'inflammation au niveau du coeur et l'injection de vaccins contre la COVID à ARN messager mais les avantages de ces sérums l'emportent sur les risques, a déclaré vendredi l'OMS, confirmant l'expertise américaine.

Dans un communiqué, les experts du Comité consultatif mondial de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la sécurité des vaccins expliquent que des cas de myocardite - une inflammation du muscle cardiaque - et de péricardite - une inflammation de la membrane enveloppant le coeur - ont été signalés dans plusieurs pays, en particulier aux États-Unis.

13h39 | 12-17 ans: possible de devancer la deuxième dose, mais seulement sans rendez-vous

Il est possible d'obtenir plus rapidement la deuxième dose des ados au sans-rendez-vous, mais Québec attend toujours un signal de la santé publique pour éventuellement permettre de devancer leur rendez-vous sur Clic Santé.

AFP

En effet, les 12-17 ans peuvent se rendre dans une clinique sans rendez-vous où, avec leur consentement, ils peuvent recevoir leur deuxième dose après un délai minimum de quatre semaines suivant leur première dose.

12h26 | Fin du masque en classe pour les élèves et les enseignants vaccinés aux États-Unis

Les élèves et enseignants vaccinés contre la COVID-19 n'auront plus besoin de porter de masque dans les classes américaines à la rentrée, selon les nouvelles recommandations des autorités sanitaires du pays, mises à jour vendredi.

Ces nouvelles recommandations pour les écoles et lycées sont ainsi alignées sur celles concernant les adultes. Les Centres de lutte et de prévention des maladies (CDC) avaient annoncé dès mai que les Américains vaccinés pouvaient tomber le masque, mais les conseils sanitaires à l'adresse des écoles n'avaient pas immédiatement été modifiés en conséquence.

12h03 | Macron s'adressera aux Français lundi soir

Le président Emmanuel Macron s'adressera aux Français lundi soir, a annoncé vendredi la présidence, alors que la situation sanitaire se dégrade en France, due à la progression du variant Delta.

AFP

Cette allocution, prévue depuis plusieurs jours, interviendra un mois et demi après l'entretien donné le 29 avril par le chef de l'État français à la presse quotidienne régionale et dans lequel il détaillait le calendrier du déconfinement.

11h27 | Cuba autorise en urgence son candidat-vaccin

Cuba a autorisé vendredi l'usage d'urgence de son vaccin contre la COVID-19 Abdala, le premier d'Amérique latine, une lueur d'espoir pour ce pays et la région qui n'arrivent toujours pas à endiguer la pandémie.

AFP

L'autorité nationale de régulation des médicaments (Cecmed) a annoncé sur Twitter avoir décidé d'«accorder l'autorisation d'utilisation d'urgence (AUE) au vaccin cubain Abdala (...) après avoir confirmé qu'il répond aux exigences et aux paramètres en termes de qualité, de sécurité et d'efficacité».

11h | 77 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Le Québec rapporte 77 cas de COVID et un décès, portant le total à 375 716 personnes infectées et 11 230 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 64 infections et 10 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 9 JUILLET 2021

- 375 716 personnes infectées (+77)

- 11 230 décès (+1)

- 96 personnes hospitalisées (-5)

- 22 personnes aux soins intensifs (-1)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 16 875 pour un total de 10 925 592

- 122 108 doses administrées s'ajoutent, soit 120 210 dans les dernières 24 heures pour un total 9 228 323 doses reçues au Québec

- Hors Québec, ce sont 26 705 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 9 228 323

10h46 | Maison Simons: «Ça fait 18 mois qu’on lutte pour notre survie»

Le PDG de la Maison Simons, Peter Simons, avoue que les derniers mois ont été difficiles pour son entreprise.

«Je peux en rire maintenant, mais au mois de mars dernier, il y avait plusieurs personnes qui voulaient que je déclare faillite», fait savoir M. Simons.

10h14 | OMS: L'avancée des talibans fait craindre pour l'accès aux soins en Afghanistan

L'avancée rapide des talibans en Afghanistan fait craindre pour l'accès aux soins de populations fragilisées par des décennies de conflit, une pandémie de Covid-19 galopante et la sécheresse, a mis en garde vendredi un responsable de l'OMS.

L'offensive des talibans arrive en pleine troisième vague du Covid-19, alors qu'une toute petite proportion de la population est vaccinée, de l'ordre de 4%.

AFP

8h52 | Pandémie: nouvelle accélération dans la plupart des régions du monde

La pandémie de COVID-19 a continué d'accélérer cette semaine dans toutes les régions du monde, sauf en Amérique latine: voici les évolutions hebdomadaires marquantes, issues d'une base de données de l'AFP. Indicateur important, le nombre des cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel des contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec précaution, les politiques de tests différant d'un pays à l'autre.



Avec 416 600 contaminations enregistrées quotidiennement dans le monde cette semaine, l'indicateur a fortement accéléré (+11% par rapport à la semaine précédente), selon un bilan de l'AFP arrêté à jeudi. La pandémie gagne de nouveau du terrain, alors qu'elle avait ralenti entre fin avril et la mi-juin.



Cette semaine encore, seule la zone Amérique latine/Caraïbes a vu sa situation s'améliorer, avec 9% de nouveaux cas en moins par rapport à la semaine précédente.

6h50 | Variant Lambda : «Une personne vaccinée pourrait être bien protégée»

C'est ce que croit le virologue Benoit Barbeau. Avec la majorité de la population en voie d'être complètement vaccinée, il devrait être possible de prévenir des éclosions majeures du variant Lambda.

8h44 | L'UE est prête s'il faut injecter une 3ème dose de Pfizer

AFP

L'Union européenne est "préparée" à l'éventualité d'une troisième injection à sa population du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer/BioNtech, que ses fabricants proposent, a affirmé vendredi la commissaire européenne à la Santé et à la Sécurité alimentaire, Stella Kyriakides.

«Nous sommes déjà préparés au cas où nous en aurions besoin, aussi bien au niveau européen qu'en termes de stratégie européenne», d'achat commun et de distribution de vaccins, a déclaré la commissaire lors d'une conférence de presse à Madrid au côté de la ministre espagnole de la Santé, Carolina Darias.

«Nous y travaillons continuellement, mais la décision sur le sujet reposera sur la science», a expliqué Stella Kyriakides.

6h10 | Restrictions renforcées en Thaïlande, dont un couvre-feu à Bangkok

AFP

Confrontée à un pic épidémique sans précédent depuis l'apparition de la COVID-19, la Thaïlande va imposer de nouvelles restrictions, dont un couvre-feu nocturne à Bangkok, ont annoncé les autorités vendredi.

À partir de lundi, «les déplacements inutiles seront interdits. Les gens ne seront pas autorisés à sortir de chez eux entre 21 heures et 4 heures du matin, sauf en cas de nécessité», a déclaré Apisamai Srirangson, porte-parole adjoint du groupe de travail COVID-19.

5h59 | Le Royaume-Uni se prépare à accueillir les étrangers totalement vaccinés

AFP

Le gouvernement britannique a indiqué vendredi qu'il espérait dévoiler «dans les deux prochaines semaines» ses projets pour permettre aux personnes totalement vaccinées contre le coronavirus à l'étranger de venir au Royaume-Uni sans quarantaine, comme les résidents britanniques.

L'exécutif avait annoncé jeudi que seuls les résidents britanniques ayant reçu deux doses de vaccin dans le cadre de la campagne d'immunisation au Royaume-Uni seraient dispensés, à partir du 19 juillet, de quarantaine à leur retour en Angleterre depuis de nombreux pays placés sur liste «orange», dont des destinations touristiques comme la France, l'Espagne ou l'Italie.

4h45 | France: le conseil scientifique préconise l'«obligation vaccinale des soignants»

AFP

Le conseil scientifique, qui guide le gouvernement français pendant la pandémie de COVID-19, préconise «une obligation vaccinale pour les soignants» parmi les mesures pour faire face à la progression rapide du variant Delta.

Le gouvernement planche sur un projet de loi qui pourrait être adopté avant la fin juillet et inclure cette obligation, qui fait débat en France, sur fond de pénurie de personnel dans les maisons de retraite et les hôpitaux.

3h59 | COVID-19: le variant Delta quasiment majoritaire en France

Le variant Delta est en train de supplanter rapidement les autres souches du virus de la COVID-19 en France, et représente déjà «pas loin de 50%» des contaminations, a déclaré vendredi le ministre de la Santé Olivier Véran.

«Le variant Delta, ce variant qui nous est venu initialement de l'Inde» avant de se développer dans d'autres zones comme le Royaume-Uni, «est apparu il y a quelques semaines dans notre pays et il est 60% plus contagieux que les autres souches virales qui circulaient jusqu'ici», a rappelé le ministre, sur France Inter.

3h20 | «Pas de piqûre, pas de boulot»: la vaccination devient obligatoire aux Fidji

AFP

«Pas de piqûre, pas de boulot»... Les employés du public comme du privé vont aux Fidji avoir l'obligation de se faire vacciner dans les semaines qui viennent, a annoncé le gouvernement de cet archipel du Pacifique en proie à une flambée de cas du très contagieux variant Delta.

Le Premier ministre Frank Bainimarama a annoncé que les fonctionnaires fidjiens devraient prendre des congés s'ils n'ont pas reçu leur première injection au 15 août et risqueraient d'être renvoyés si la deuxième ne leur était pas administrée avant le 1er novembre.