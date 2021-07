Le Groupe MTY annonce le retour de son dividende

Le Groupe d’alimentation MTY, qui exploite plus de 80 bannières de restaurants, dont Sushi Shop et Thaï Express, a connu une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre de son exercice financier et a notamment annoncé le retour de son dividende.

• À lire aussi: Faillite de Bel-Habitat: les clients seront remboursés en partie

• À lire aussi: Un syndicat réclame plus d’argent pour BAnQ

• À lire aussi: Faute de personnel, Desjardins doit fermer certains centres de service

Le franchiseur montréalais a ainsi indiqué qu’il allait rétablir son dividende avec un paiement de 0,185 $ par action versé le 13 août 2021 en raison de sa situation financière en progression.

«Nous estimons que le moment est venu de revoir notre stratégie d’allocation du capital, et nous sommes très fiers de rétablir notre dividende trimestriel avec effet immédiat», a déclaré vendredi par communiqué le chef de la direction de MTY, Eric Lefebvre.

Cette décision a eu un effet immédiat chez les investisseurs, l’action de MTY à la Bourse de Toronto ayant connu un bond de 16,16 % en milieu d’après-midi, vendredi.

Le groupe a d’ailleurs rapporté une hausse de ses bénéfices au deuxième trimestre avec un bénéfice net attribuable aux propriétaires de 23 millions $, ou 0,93 $ par action, une progression par rapport au même trimestre en 2020, qui enregistrait alors une perte nette de 99,1 millions $, ou 4,01 $ par action.

Le chiffre d’affaires réseau a également augmenté de 33 % par rapport à la même période en 2020, atteignant 891,5 millions $.

«Nous sommes satisfaits de nos résultats du deuxième trimestre, d’autant plus que certains de nos marchés clés sont restés impactés par de sévères restrictions tout au long du trimestre», a expliqué M. Lefebvre, précisant que MTY avait perdu plus de 38 000 jours d’activités.

Avec encore 359 établissements fermés à la fin du trimestre au Canada, aux États-Unis, mais aussi à l’international, en raison de la pandémie, le réseau MTY s’est fixé comme objectif à court terme de rouvrir ces restaurants et d’effectuer les ajustements nécessaires pour respecter les consignes sanitaires.

«Les perspectives de l’industrie s’améliorent clairement au fur et à mesure que les restrictions gouvernementales sont levées. Toutefois, elle demeure confrontée à des défis résultant de graves pénuries de main-d’œuvre et de l’inflation des prix des aliments», a ajouté le chef de direction.