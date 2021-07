Madonna soutient Britney Spears dans sa bataille contre sa tutelle

Madonna a comparé la mise sous tutelle de Britney Spears à de l’esclavage moderne. Elle rejoint ainsi le mouvement #FreeBritney qui milite, désormais aux côtés de la principale intéressée, pour mettre fin à sa mise sous tutelle qui dure depuis 13 ans.

Madonna a publié le 8 juillet sur Instagram Stories une photo d’elle portant un t-shirt avec le nom de la princesse pop. Elle n’a pas mâché ses mots dans le texte qu’elle y a superposé. «Rendez sa vie à cette femme. L’esclavage a été aboli il y a si longtemps! Mort au patriarcat avide qui fait subir cela aux femmes depuis des siècles. C’est une violation des droits de l’homme. Britney, nous venons te sortir de prison!», a-t-elle écrit.

Madonna et Britney se connaissent bien. Elles ont partagé un célèbre baiser sur scène lors des MTV Video Music Awards 2003. Et en 2011 déjà, la chanteuse de I'm A Slave 4 U a remercié Madonna, avec qui elle a collaboré sur le titre Me Against the Music, de l’avoir inspirée pour remettre sa vie en ordre après sa dépression.

« Je suppose qu’elle (Madonna) m’a vraiment appris à rester fidèle à moi-même. Cela semble être une chose simple à dire, mais elle me l’a appris par l’action, pas seulement en le disant, avait-elle déclaré au magazine Harper’s Bazaar. Il y a tellement de gens autour de vous qui ont des opinions, mais vous devez juste écouter votre instinct. »

Les affaires financières et personnelles de la popstar ont été confiées à son père, Jamie Spears, en 2008, à la suite de sa dépression nerveuse. Mais le mois dernier, Britney Spears a comparu devant un tribunal pour demander la fin de cette tutelle. Elle a livré un témoignage choquant sur la façon dont elle est traitée.

Le 30 juin, la juge Brenda Penny de la Cour supérieure du comté de Los Angeles a rejeté une nouvelle demande de la vedette visant à révoquer son père de son rôle de tuteur.

Une nouvelle audience, très attendue, aura lieu le 14 juillet. Outre les nombreux soutiens publics apportés à Britney Spears, son gérant depuis 25 ans, Larry Rudolph, son avocat, Sam Ingham, et le Bessemer Trust, qui gérait ses finances avec son père, ont tous démissionné de leurs fonctions, mettant en avant le souhait de la vedette de ne plus être sous tutelle.