Mort noyé en planche à pagaie: son chien pourrait avoir survécu

Des recherches menées par des bénévoles sont en cours pour essayer de retrouver le chien de l’homme mort noyé le 6 juillet dernier à Saint-Siméon alors qu’il pratiquait la planche à pagaie. L’animal a été vu le matin avec son maître, Étienne Gélinas, et, selon ses proches, il pourrait avoir survécu étant donné qu’il portait une veste de flottaison.

C’est l’organisme Ge Cherche Charly qui a diffusé un communiqué vendredi matin sur sa page Facebook.

Photo tirée de Facebook

L’organisme demande aux gens qui veulent aider sur place de les contacter pour être guidés afin de ne pas nuire aux recherches.

S’il est toujours vivant comme l’espère la famille, le chien, une femelle de trois ans, répond au nom d’«Appa».

L’information à l’effet qu’il avait été aperçu près du corps de M. Gélinas s’est finalement avérée non fondée, après vérifications.

«Pour nous, s’il est vivant, c’est important de le retrouver», a affirmé la sœur de la victime, Christine Gélinas.

Des bénévoles ratissent le secteur de la Baie-des-Rochers à la recherche d’une femelle de race épagneul anglais, couleur brune et blanche, d'une quarantaine de livres.

«Il y a des témoins qui ont vu le matin [de la noyade] Étienne avec son chien. On ne sait pas ce qui est arrivé avec elle. Il est possible qu’elle ait survécu étant donné qu’elle portait une veste de flottaison», a ajouté Mme Gélinas.

«Étienne avait décidé d’adopter un chien pour en faire son partenaire d’aventure. On a retrouvé Étienne, mais on n’a pas retrouvé son partenaire d’aventure. Qu’elle soit en vie ou non, on aimerait savoir ce qui est arrivé au moins», a-t-elle affirmé.

«C’est sûr qu’on souhaite la retrouver vivante, car c’est le seul morceau d’Étienne qui nous restait», a-t-elle poursuivi.

Si l’animal est aperçu, on demande de :

- Ne pas tenter de l’attraper

- Ne pas courir après

- Ne pas l’appeler à répétition

- Notez l’heure et la position

Et téléphonez au numéro suivant : 418-957-2987

Selon la Sûreté du Québec, le corps d’Étienne Gélinas a été découvert par des marcheurs mardi, vers 17h, à proximité de la Baie-des-Rochers. Il était membre de l’aile jeunesse du Parti libérale.

Originaire de Beauceville, il s’était initié aux rudiments de ce sport l’an dernier.

Selon son père, Étienne avait acquis une certaine expérience en planche à pagaie, mais principalement sur des lacs. Il était un grand amateur de plein air qui adorait la randonnée pédestre.

«Il faisait du camping à -35 degrés Celsius. Il était équipé en conséquence», dit-il.

D’après le rapport de la Sûreté du Québec, le jeune homme portait une veste de flottaison et sa chienne adorée aussi.