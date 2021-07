Une crise d’épilepsie lui coûte son sourire et 10 000 $

Une jeune femme épileptique pourrait devoir payer plus de 10 000 $ de sa poche pour remplacer les dents qu’elle a perdues en chutant la face contre la céramique lors d’une crise.

« Je suis vraiment tombée du mauvais côté. Si j’étais tombée sur le dos et que je m’étais fracturé la colonne au lieu des dents, l’assurance maladie aurait tout payé », dénonce Sandrine Hébert-Joly, qui ne comprend pas pourquoi la RAMQ ne couvre presque aucuns frais dentaires, même en cas d’accident.

Considérée comme trop à risque à cause de sa maladie, la jeune femme de 23 ans dit ne pas avoir réussi à être assurée au privé. Elle pouvait au moins se rassurer en se disant qu’elle n’avait pas fait de crise d’épilepsie majeure depuis son enfance, jusqu’à ce jour d’avril où elle s’est effondrée sans crier gare sur le sol de sa salle de bain.

« Je ne me souvenais de rien. Quand, je me suis relevé, je ne savais même plus comment je m’appelais. J’ai vu dans le miroir qu’il y avait du sang partout », relate d’une voix tremblotante Sandrine Hébert-Joly, qui est depuis repartie vivre chez sa mère à Trois-Rivières.

Facture salée

De peur que la maladie se manifeste de nouveau, cette intervenante en délinquance dans la région de Montréal n’a pas non plus repris le travail. Ce sera donc tout un casse-tête de trouver la cagnotte nécessaire pour poser trois implants en avant, en plus d’arranger celle qui a pénétré dans sa gencive.

En comptant les traitements connexes, la facture pourrait s’élever à plus de 10 000 $, lui a-t-on déjà précisé.

« C’est sûr que je pourrais toutes les faire arracher et avoir une prothèse, mais je suis encore jeune pour ne plus avoir de dents », poursuit celle qui aimerait mieux utiliser ses économies pour acheter un chien d’assistance dressé pour prévenir les crises d’épilepsie.

Afin de l’aider financièrement, la Fondation François-Xavier-Beaulieu promet d’organiser éventuellement une collecte de fonds.

« Ça n’a pas d’allure ! Si une femme a le cancer du sein, le gouvernement va payer ses prothèses, et c’est tout à fait normal. Pourquoi ce serait différent pour les dents ? » s’insurge Philippe Beaulieu, le président de cette fondation qui soutient les personnes souffrant d’épilepsie.

Élargir la RAMQ

Le président de l’Ordre des dentistes est aussi d’avis que la RAMQ pourrait assumer au moins une partie des frais dentaires liés à un accident.

« Les accidents de voiture sont couverts par l’assurance automobile, les accidents de travail par le CNESST. Mais les dents cassées après une chute de pression ou après un accident de vélo, ce n’est pas couvert », regrette le Dr Guy Lafrance.