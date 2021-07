166 histoires de Québécois décédés après avoir souffert de la chaleur

Nous résumons dans les pages suivantes les rapports du coroner rédigés pour 166 personnes décédées entre 2015 et 2020, afin de mieux comprendre comment la chaleur leur a été fatale. Pour chaque région, nous vous présentons une brève analyse statistique. Les cartes représentent les îlots de chaleur des dix plus grandes villes du Québec. Plus la couleur tire vers le rouge, plus la température de surface est chaude.

• À lire aussi: La chaleur a coûté la vie à des dizaines de Québécois

MAURICIE

Nombre total de décès entre 2015 et 2020 : 4

Nombre de personnes aux prises avec un problème de santé mentale ou de dépendance : 1 (25 %)

Âge moyen au décès : 68 ans

TROIS-RIVIÈRES

ESTRIE

Nombre total de décès entre 2015 et 2020 : 8

Nombre de personnes aux prises avec un problème de santé mentale : 3 (38 %)

Âge moyen au décès : 74 ans

SHERBROOKE

MONTRÉAL

Nombre total de décès entre 2015 et 2020 : 91

Nombre de personnes aux prises avec un problème de santé mentale : 51 (56 %)

Âge moyen au décès : 65 ans

LAURENTIDES

Nombre total de décès entre 2015 et 2020 : 5

Nombre de personnes aux prises avec un problème de santé mentale : 0

Âge moyen au décès : 70 ans

SAINT-JÉRÔME

LANAUDIÈRE

Nombre total de décès entre 2015 et 2020 : 3

Nombre de personnes aux prises avec un problème de santé mentale : 1 (33 %)

Âge moyen au décès : 76 ans

TERREBONNE

CAPITALE-NATIONALE

Nombre total de décès entre 2015 et 2020 : 5

Nombre de personnes aux prises avec un problème de santé mentale : 4 (80 %)

Âge moyen au décès : 51 ans

QUÉBEC

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Nombre total de décès : 2

Nombre de personnes aux prises avec un problème de santé mentale : 2 (100 %)

Âge moyen au décès : 65 ans

MONTÉRÉGIE

Nombre total de décès : 24

Nombre de personnes aux prises avec un problème de santé mentale : 13 (54 %)

Âge moyen au décès : 65 ans

LONGUEUIL

BAS-SAINT-LAURENT

Nombre total de décès : 1

Nombre de personnes aux prises avec un problème de santé mentale : 0

Âge moyen au décès : 78 ans

OUTAOUAIS

Nombre total de décès : 4

Nombre de personnes aux prises avec un problème de santé mentale : 2 (50 %)

Âge moyen au décès : 52 ans

GATINEAU

LAVAL

Nombre total de décès : 11

Nombre de personnes aux prises avec un problème de santé mentale : 5 (45 %)

Âge moyen au décès : 74 ans

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Nombre total de décès : 3

Nombre de personnes aux prises avec un problème de santé mentale : 0

Âge moyen au décès : 64 ans

SAGUENAY

CENTRE-DU-QUÉBEC

Nombre total de décès : 3

Nombre de personnes aux prises avec un problème de santé mentale : 2 (67 %)

Âge moyen au décès : 72 ans

DRUMMONDVILLE

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Nombre total de décès : 2

Nombre de personnes aux prises avec un problème de santé mentale : 2 (100 %)

Âge moyen au décès : 61 ans

THETFORD MINES