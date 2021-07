Les développements sur le coronavirus du 10 juillet

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

18h38 | COVID-19: le cas inédit d'une nonagénaire belge contaminée par deux variants

Des chercheurs belges ont fait état dimanche du cas inédit d'une nonagénaire décédée en mars de la COVID-19, après avoir été infectée simultanément par deux variants différents, l'Alpha (britannique) et le Beta (sud-africain), un phénomène sans doute «sous-estimé».

17h12 | G20: le variant Delta vu comme une menace sur la reprise économique

Au moment où le variant Delta fait craindre une rechute sanitaire dans de nombreux pays, les ministres des Finances du G20, réunis à Venise, ont alerté sur les risques d'un ralentissement de la reprise, encore plus du fait de la faible vaccination dans de nombreux pays.

17h04 | Des faux tests PCR utilisés pour assister à la finale de Copa America

AFP

La Conmebol a fait état samedi d'une «quantité considérable» de supporters munis de fausses attestations de tests PCR négatifs de Covid-19 pour assister à la finale de la Copa America entre le Brésil et l'Argentine au stade Maracana de Rio de Janeiro.

16h35 | La gérante d’un Canadian Tire frappée par un anti-masque à La Pocatière

Les policiers sont intervenus jeudi vers 16 h dans un magasin Canadian Tire de La Pocatière, au Bas-Saint-Laurent, après qu’un homme d’une cinquantaine d’années ait frappé une femme au visage.

14h48 | La majorité des Canadiens veulent la fin des restrictions à la frontière canado-américaines

Près de 63 % de Canadiens souhaiteraient voir la fin des restrictions à la frontière canado-américaine d’ici l’automne ou plus tôt, selon un sondage mené par Nanos Research pour le «Globe and Mail».

Selon les résultats du sondage, 15 % des Canadiens estiment que toutes les restrictions à la frontière avec les États-Unis devraient être supprimées dès aujourd’hui. Ils sont 14 % à vouloir qu’elles soient retirées au cours de l’été et 34 % cet automne.

11h40 | Augmentation de la prise de rendez-vous pour la vaccination

Joël Lemay / Agence QMI

Depuis l’annonce du passeport vaccinal par le ministre Christian Dubé jeudi, le nombre de rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19 a augmenté.

En effet, plus de 9000 personnes jeudi ont réservé leur plage horaire pour recevoir une dose du vaccin, soit trois fois plus que la semaine précédente.

11h30 | COVID: testée positive, Léa Seydoux pas certaine de venir à Cannes

AFP

Léa Seydoux a été testée positive à la COVID-19, et «attend des instructions de son médecin» pour savoir si elle pourra aller à Cannes, où elle doit présenter quatre films, a-t-on appris samedi auprès d'une attachée de presse, confirmant une information de Variety.

La vedette française, l'une des plus attendue cette année sur la Croisette, est vaccinée et «asymptomatique», mais a été testée positive il y a plusieurs jours, a précisé cette source.

10h38 | Le télétravail menace peut-être votre emploi

Photo Adobe Stock

Au sortir de la pandémie, le télétravail sera là pour de bon. Les conséquences négatives, pour bien des Québécois, demeurent insoupçonnées.

Votre emploi exige-t-il que vous soyez présent au bureau ? Si vos tâches peuvent être effectuées depuis votre maison de campagne, alors pourquoi ne pourraient-elles pas l’être de l’Inde ou du Maroc ? Le télétravail généralisé incitera-t-il vos patrons à délocaliser certaines activités dans un pays où les travailleurs sont nombreux et les salaires moins élevés ?

10h05 | L'utilisation du passeport vaccinal dans les commerces soulève des questions

Si la situation de COVID-19 s’envenime à l’automne, le gouvernement du Québec pourrait avoir recours au passeport vaccinal avec le code QR.

Cette preuve vaccinale deviendrait alors primordiale pour entrer dans les commerces non essentiels comme les gyms, les bars et restaurants, les salles de spectacle et les matchs sportifs.

Le passeport vaccinal rentrerait en vigueur après le 1er septembre et ce, seulement si la situation l’exige. Cette mesure supplémentaire est un bon filet de sécurité pour l’économie, selon Marc Fortin, président du Conseil canadien du commerce de détail.

9h15 | «Je ne comprend pas pourquoi 20% de la population ne se fait pas vacciner»

Selon Dr Simon, le passeport vaccinal est une bonne idée. «Je ne comprend pas pourquoi 20% de la population ne se fait pas vacciner», dit-il.

7h25 | Laissés pour compte : voici comment la pandémie a empiré la violence à Montréal-Nord

Photomontage : Alexandre Pellet

Les coups de feu ne sont pas un phénomène nouveau à Montréal-Nord, mais la pandémie a contribué à leur multiplication en empirant les problèmes auxquels faisaient déjà face les gens du quartier, selon les jeunes et les intervenants rencontrés.

Assis à la table d’un grand local vide de Café-Jeunesse Multiculturel situé à Montréal-Nord, Javier demande l’anonymat avant de témoigner de ce qui se passe dans le quartier. Le jeune résident dans la fin vingtaine a commis des erreurs de jeunesse qui lui ont valu un casier judiciaire.

5h59 | Quelques chanceux vivront leur bal, mais plusieurs écoles préfèrent annuler

Photo courtoisie

Une poignée de finissants du secondaire s’estiment très chanceux de pouvoir enfin célébrer leur bal au cours des prochains jours, alors que bon nombre d’écoles ont préféré annuler l’événement.

C’est le cas notamment de Léa-Maude Gagné et de Jasmine Fournier, de l’école La Porte-du-Nord à Chibougamau, qui étaient fébriles, vendredi, lorsque Le Journal les a interrogées, à l’idée d’enfiler leur robe de bal ce soir. Un événement qu’elles attendent depuis qu’elles sont toutes petites.

5h40 | Corée du Sud: les contaminations au coronavirus au plus haut pour le 3e jour d'affilée

AFP

La Corée du Sud a fait état samedi de 1378 nouvelles contaminations au coronavirus, un record pour le troisième jour d'affilée dans un pays qui s'apprête à imposer à Séoul les restrictions les plus draconiennes que la capitale ait connues depuis le début de la pandémie.

La Corée du Sud a longtemps été érigée en modèle de gestion de la pandémie, du fait de la discipline de la population qui a d'elle-même observé très scrupuleusement les consignes de distanciation sociale. Mais la vaccination ne progresse qu'à un rythme très lent en raison d'une pénurie de doses.

5h28 | L'UE dispose d'assez de doses pour vacciner 70% de sa population adulte

AFP

L'Union européenne a atteint son objectif de disposer de suffisamment de doses pour vacciner 70% de sa population adulte, a annoncé samedi la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

La responsabilité d'administrer les doses revient aux gouvernements des 27 États-membres, et certains avancent plus vite que d'autres, mais selon Madame von der Leyen «l'UE a tenu sa promesse».

5h01 | Nouveau record de décès quotidiens en Russie

AFP

La Russie a annoncé samedi avoir enregistré un nouveau record de décès quotidiens dus au coronavirus, le cinquième depuis le début du mois, le pays étant frappé de plein fouet par le variant Delta.

Sur les dernières 24 heures, 752 personnes sont décédées de la COVID-19, dépassant le précédent record de 737 établi mardi. Le pays a également enregistré 25 082 nouvelles contaminations.

2h51 | France: cafouillages et déceptions pour la réouverture des boîtes de nuit

AFP

Ils s'étaient mis sur leur trente et un pour leur première soirée en boîte depuis mars 2020, certains avaient même réservé, mais des fêtards n'ont pas pu rentrer vendredi soir en discothèque faute... de pass sanitaire valable, condition sine qua non de la réouverture en France.

«Avant, on avait peur de se faire recaler en boîte. Maintenant, on a peur de se faire recaler à cause du pass sanitaire», dit François, 24 ans, à Paris, devant le Sacré.

1h07 | Japon: la région d'Hokkaido interdit les spectateurs aux matches de foot des JO

La région d'Hokkaido, dans le nord du Japon, a décidé d'interdire la présence de spectateurs dans les gradins pendant les matches de football des Jeux olympiques (23 juillet-8 août) qui y sont prévus.

Le gouverneur Naomichi Suzuki a fait part de cette décision tard vendredi soir, prenant à contrepied les autorités japonaises qui avaient annoncé la veille que les épreuves se dérouleraient à huis clos dans la capitale et des départements voisins mais que des spectateurs pourraient être présents sur d'autres sites de compétition.