Fusillade à l’extérieur d’un bar de Laval

Deux hommes dans la vingtaine ont été blessées au cours de la nuit de vendredi à samedi lors d’un échange de coups de feu à l’extérieur du Aztec Supper Lounge, à Laval.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Vers 1h20, les policiers se sont rendus à l’établissement situé au 1365 Boulevard du Curé-Labelle, mais les deux victimes n’étaient déjà plus sur place.

Les deux personnes auraient pris la fuite et se seraient présentées à deux centres hospitaliers différents au cours de la nuit, l’un à Laval, l’autre à Montréal. Ce sont les équipes médicales qui ont alerté les policiers de la présence d’une victime par balle dans chacun des établissements. Les deux blessés sont hors de danger et l'un d’entre eux a même obtenu son congé de l’hôpital, selon la police.

«Pour l’autre personne qui est toujours hospitalisée, on ne craint pas pour sa vie», a dit à l’Agence QMI l’agente aux relations publiques Stéphanie Beshara, précisant de plus que les policiers doivent établir formellement que les deux victimes étaient bel et bien ensemble au Aztec Supper Lounge.

En début d’après-midi, aucune arrestation n’avait encore été faite et l’enquête se poursuivait. Le périmètre établi pour les besoins de l’enquête a été levé en début de matinée.