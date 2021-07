Matériaux Pont-Masson s’associe à BMR

Après avoir passé 33 ans sous la bannière Rona, Matériaux Pont-Masson, spécialisé de produits de quincaillerie et de rénovation, est désormais membre acheteur au sein de BMR.

«Étant un joueur majeur de l’industrie de la quincaillerie au Québec et au Canada, BMR représentait pour Matériaux Pont-Masson un partenaire d’affaires hors pair pour assurer la pérennité de notre succès qui dure depuis plus de 40 ans», a indiqué le président de Matériaux Pont-Masson, Éric Bailey

Ce partenariat d’affaires permettra à BMR de générer un volume significatif de ventes supplémentaires, en plus d’accroître son empreinte dans des marchés clés, notamment au Québec et en Ontario, avec les sept points de vente de Matériaux Pont-Masson.

Ceux-ci sont situés à Mirabel, Rigaud, Roxboro, Sainte-Clotilde-de-Châteauguay et Salaberry-de-Valleyfield, au Québec, ainsi qu'à Alfred et Casselman, en Ontario.

Rona, qui appartient à l'Américaine Lowe's, a indiqué que c'est elle qui a mis fin à sa relation d'affaires avec Matériaux Pont-Masson à la fin juin.

«La résiliation est effective au 11 août 2021. Lowe's Canada valorise les relations d’affaires collaboratives avec ses marchands et pour lesquelles la priorité est la réussite commune des parties concernées. Nous en profitons pour réitérer notre engagement envers nos marchands qui demeurent une priorité au sein de notre modèle d’affaires», a indiqué Rona, dans une déclaration relayée à l'Agence QMI.

Pour sa part, BMR a salué l'arrivée de Matériaux Pont-Masson au sein de son équipe. «Nous connaissons une année exceptionnelle au niveau de nos ventes, et cette association nous permet de renforcer, une fois de plus, notre positionnement et notre impact dans l’économie locale», a déclaré Alexandre Lefebvre, chef de la direction de Groupe BMR.

Groupe BMR détient déjà environ 300 quincailleries au Québec, en Ontario et dans les Maritimes, exploitées sous les enseignes BMR, La Shop BMR, Agrizone et Potvin & Bouchard.