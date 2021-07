Égypte: le canal de Suez enregistre des revenus annuels record

Le canal de Suez a rapporté 5,84 milliards de dollars (environ 4,9 milliards d'euros) en 2020-2021, les revenus annuels «les plus importants» de l'histoire de cette voie cruciale pour le commerce maritime mondial située dans l'est de l'Égypte, malgré son blocage en mars.

«Malgré les différents défis, les recettes du canal de Suez ont connu une hausse considérable durant l'année fiscale 2020-2021 (juillet/juin, NDLR), passant à 5,84 milliards de dollars contre 5,72 milliards de dollars en 2019-2020», ce qui représente une augmentation de 2,2%, a indiqué dans un communiqué le président de l'Autorité du canal de Suez (SCA), Oussama Rabie.

M. Rabie explique ce succès par la «politique commerciale» et les «mesures d'incitation», comme une réduction des droits de passage, mises en place par la SCA pour contrebalancer le ralentissement de l'activité dû à la pandémie de coronavirus.

Durant les six premiers mois de 2021, la circulation maritime a été plus dense sur cette voie, qui a vu passer 9763 navires, soit 2,3% de plus que sur la même période en 2020, précise l'établissement public dans son communiqué.

Ever Given a repris sa route après 100 jours

L'annonce de ce record intervient moins d'une semaine après que le porte-conteneurs géant Ever Given qui avait bloqué cette route en mars, occasionnant une importante perturbation du commerce maritime mondial, a repris sa route après 100 jours d'immobilisation.

Le navire géant avait encastré sa proue dans la rive est du passage le 23 mars, bloquant complètement la circulation pendant six jours.

L'Ever Given avait ensuite été immobilisé dans le grand lac Amer, au centre du canal, par les autorités égyptiennes qui ont réclamé une indemnisation au propriétaire du navire.

Initialement, Le Caire avait demandé 916 millions de dollars, avant de baisser le montant à 600 puis 550 millions de dollars.

D'après la SCA, l'Égypte a perdu de 12 à 15 millions de dollars par jour de fermeture et un de ses employés est décédé pendant le renflouage du navire.

Situé entre la mer Rouge et la mer Méditerranée, le canal de Suez voit passer environ 10% du commerce maritime mondial et représente une source précieuse de devises pour Le Caire.

Près de 19 000 navires ont emprunté cette route en 2020, selon la SCA, soit une moyenne de 51,5 navires par jour.