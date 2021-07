Homme disparu près des rapides de Lachine: les recherches reprennent dimanche

Les recherches ont repris depuis dimanche matin pour tenter de retrouver un pêcheur de 28 ans porté disparu depuis samedi soir après qu'il soit tombé d’un bateau.

L’homme manquait toujours à l’appel en fin de journée alors qu’une équipe de plongeurs de la Sûreté du Québec (SQ) a été déployée vers 11 h pour assister le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Un hélicoptère de la police provinciale a aussi été dépêché dès 15h.

Une escouade nautique du SPVM est également en patrouille depuis 13h sur les eaux du fleuve pendant que des polices effectuent des recherches sur les rives.

La garde côtière assiste encore une fois à l’opération, avec le prêt d’un bateau et un hélicoptère. Le Service de sécurité incendie de La Prairie a également mobilisé un bateau pour aider aux recherches.

Une embarcation de 12 pieds était tombée en panne peu après 19 h samedi, avait alors indiqué la chef de section du Service de sécurité incendie de Montréal, Louise Desrosiers.

Trois adultes s’y trouvaient à bord et deux d’entre eux ont pu être ramenés à terre.

C'est par une annonce Facebook que les trois adultes auraient loué l'embarcation. Ils auraient pris place dans le bateau près d'une marina de Châteauguay. Peu après, la petite embarcation est tombée en panne.

«Quand on est arrivé, il n'y avait pas de troisième personne, on ne savait même pas qu'il y avait une troisième personne. On voyait que le monsieur tenait une veste et on voyait une autre veste, mais elle était en train de dériver plus loin», explique Mylina Espenal, une témoin des événements.

Il s'agirait de la 34e noyade depuis le début de l'année au Québec.

«Je le dis encore une fois en tout respect de ceux et celles qui ont perdu des membres de leur famille, s'ils avaient porté leurs vestes de flottaison, ils auraient certainement une anecdote à raconter. Et c'est ce que l'enquête va certainement nous démontrer lorsqu'on va le retrouver», déplore pour sa part Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage.