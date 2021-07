Un succès pour l’opération de vaccination au Piknic Électronik

Des équipes de la Vaccino-Mobile se sont installées dimanche sur le site des événements de musique Piknic Électronik, à Montréal, une opération qui a rencontré un certain succès au terme de la journée.

Les participants pouvaient ainsi faire d’une pierre deux coups: se faire vacciner et se déhancher.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal était derrière cette clinique de vaccination sans rendez-vous sur le site de l’événement, tout près du Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau.

«On attend deux vagues d’environ 1000 personnes en après-midi», a expliqué en après-midi Annie Dufour, consultante en Relations Médias du CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal.

«On est ici pour vacciner le plus de jeunes possible. On a environ 500 vaccins Pfizer qui sont disponibles aujourd’hui», a-t-elle ajouté.

«Vous savez que la cible, c’est 75 % pour la population en général et on est environ à 62 % [chez les jeunes] pour le CIUSSS Centre-Sud. C'est donc vraiment important pour les jeunes de venir se faire vacciner parce que ça peut compromettre le retour à l’école en présentiel. Venez ici sur le site de l’île Sainte-Hélène pour une vaccination en se déhanchant avec de la musique électronique.»

Et bon nombre de personnes se sont présentées au cours de la journée alors que 606 doses ont été administrées, dont 70 premières doses, a indiqué le CIUSSS à l’Agence QMI en soirée.

«Ça dépasse totalement nos attentes», avait indiqué un vaccinateur sur place, alors qu’une file d’attente s’était formée en après-midi.

Outre les participants au Piknic, la vaccination était aussi ouverte aux visiteurs du parc Jean-Drapeau.

Pour les 12 ans et plus, seule la première dose a été administrée, tandis que pour les 18 ans et plus, les deux doses étaient disponibles.

La clinique était ouverte de 12 h 30 à 19 h 30.