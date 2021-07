2,5 M$ pour améliorer les banques alimentaires de Montréal

Une trentaine de banques alimentaires et d’organismes communautaires de Montréal recevront 2,5 millions $ afin d’améliorer leurs installations et augmenter leur capacité de livraison.

• À lire aussi: Pourquoi la hausse de l'inflation inquiète un peu partout dans le monde ?

• À lire aussi: Les demandes de denrées alimentaires explosent

• À lire aussi: La SAQ lance sa campagne au profit des Banques alimentaires

L’argent provient du Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL) du gouvernement fédéral, un programme mis sur pied en août 2019 qui a déjà fourni 27 millions $ à des projets à travers le pays.

Des organisations comme La Maison du Père, les Fourchettes de l'Espoir et l’Association des popotes roulantes du Montréal métropolitain ont toutes reçu des dizaines de milliers de dollars, chacun correspondant à des besoins spécifiques.

Bouffe-Action de Rosemont est le plus important récipiendaire de cette enveloppe. L’organisme à but non lucratif a reçu plus de 371 000 $ pour installer une hotte, une chambre froide et un congélateur, en plus de faire l’achat de trois camions réfrigérés.

Selon Ottawa, la crise de la COVID-19 a fait croitre les besoins pour ce genre de services. Pendant la pandémie, le gouvernement fédéral a débloqué 200 millions $ pour son Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire afin de remédier aux problèmes d’accès à de la nourriture pour les plus démunis.

Le budget fédéral 2021 prévoit des investissements totalisant 140 millions $ dans des initiatives pour continuer l’amélioration des services de banques alimentaires et favoriser le développement de l’agriculture locale.