Amélioration des conditions de travail des préposés à domicile

Le gouvernement Legault a annoncé ce printemps un investissement de 750 millions $ de dollars supplémentaires pour améliorer les soins à domicile, dont 34,5 millions $ qui doivent servir à attirer davantage de travailleurs.

De ce montant, 15,5 millions $ vont améliorer les conditions salariales. Les préposés qui se rendent à la maison auront donc de meilleurs salaires, ce qui facilitera leur embauche.

Le taux horaire passe de 16$ à 18,50$, et on ajoute un 8% à cause de la COVID, ce qui revient à un salaire horaire de presque 20$.

«L’aide annoncée est pour avoir une meilleure rétention et une meilleure attractivité des postes», explique Marilyne Picard, adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux. «On veut vraiment une meilleure cohérence entre les préposés aux bénéficiaires des CHSLD et les soins à domicile au Québec.»

«Une excellente idée»

Anne-Marie Bertrand, fille d’Adelina Chiarella, 97 ans, trouve que cette annonce est une excellente idée.

«Ça va nous aider à garder notre personnel et à inciter les gens à aller travailler pour des soins à domicile», dit Mme Bertrand. «Ce qu'il nous faudrait maintenant, c’est, tout dépendant de la personne qu’on doit accompagner, augmenter les heures d’accompagnement.»

Quant à sa mère Adelina, elle est heureuse de pouvoir rester à la maison.

«Je ne voudrais pas aller dans un foyer où il y a trop de monde», dit-elle. «Ça me fatiguerait parce que j’aime bien la tranquillité, et quand il y a beaucoup de monde, ça parle tout ensemble, on ne sait plus ce qu’on a à se dire.»

Sa fille Anne-Marie compte respecter sa volonté aussi longtemps que sa mère veut rester à domicile.

«Nous allons faire en sorte de trouver le personnel et les sous pour la garder ici.»