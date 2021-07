EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 16h04

PLANÉTAIRE

Cas: 187 052 190

Morts: 4 035 209

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 871 756

Morts: 607 341

CANADA

Ontario: 547 263 cas (9251 décès)

Québec: 375 915 cas (11 231 décès)

Alberta: 232 411 cas (2307 décès)

Colombie-Britannique: 148 031 cas (1760 décès)

Manitoba: 56 920 cas (1162 décès)

Saskatchewan: 49 260 cas (573 décès)

Nouvelle-Écosse: 5871 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2336 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1402 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 461 cas (5 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 420 876 (26 438 décès)

NOUVELLES

16h06 | Plus faible augmentation quotidienne en Ontario depuis septembre

Le nombre de cas quotidiens en Ontario a enregistré une baisse, lundi, après plusieurs jours de stabilité, repassant sous la barre des 120 nouvelles infections pour la première fois depuis septembre.

15h38 | Une clinique de vaccination à Saint-Félicien

Une clinique de vaccination mobile se déplacera à Saint-Félicien au cours des prochains jours.

14h35 | Pandémie: le patron de l'OMS dénonce la «cupidité» qui prolonge l'agonie du monde

Le patron de l'OMS a dénoncé la «cupidité» de ceux qui pensent déjà à l'injection d'une troisième dose de vaccin anti-COVID, dont la nécessité est loin d'être prouvée scientifiquement, quand une bonne partie du monde attend son premier vaccin.

AFP

14h26 | Espagne: nouvelles restrictions anti-COVID en Catalogne et à Valence

Les touristiques régions espagnoles de Catalogne et de Valence ont pris de nouvelles mesures lundi pour limiter la vie nocturne afin de freiner la transmission de la COVID-19 en hausse dans tout le pays.

AFP

14h12 | Pass sanitaire généralisé et vaccin obligatoire pour les soignants en France

Emmanuel Macron a annoncé lundi un train de mesures pour inciter fortement les Français à se vacciner, notamment la généralisation du pass sanitaire et une obligation de vaccination pour les soignants, afin d'essayer d'enrayer la progression du variant Delta.

AFP

14h04 | La COVID a fait exploser la faim dans le monde

La pandémie de COVID-19 aura des effets à long terme sur la sécurité alimentaire mondiale, après avoir contribué en 2020 à une envolée du nombre de personnes confrontées à la faim, a averti lundi l'agence spécialisée des Nations unies FAO.

13h52 | La Grèce va rendre obligatoire la vaccination des soignants

La Grèce va rendre obligatoire la vaccination des soignants et du personnel des maisons de retraite contre la Covid-19, a annoncé lundi le premier ministre Kyriakos Mitsotakis dans une allocution à la Nation.

AFP

13h39 | Jusqu'à 2000 hospitalisations par jour prévues en Angleterre

Entre 1000 et 2000 Anglais pourraient être hospitalisés chaque jour et le nombre de décès quotidiens liés à la Covid-19 pourrait grimper à 200 en Angleterre, selon des projections inquiétantes des conseillers scientifiques du gouvernement dévoilées lundi.

13h38 | Un couple doublement vacciné contracte la COVID pendant sa lune de miel

Un couple qui a attendu d’être entièrement vacciné avant de partir en lune de miel a eu la malchance de contracter le virus pendant celle-ci.

12h51 | «Quand les femmes enceintes sont malades, elles sont très malades»

Le quart des femmes enceintes suivies au CHU Sainte-Justine à Montréal ne sont pas vaccinée contre la COVID, une donnée préoccupante, alors que le variant Delta peut les rendre très malades.

12h10 | Excuses après une flambée des cas de COVID aux Pays-Bas

Le premier ministre néerlandais Mark Rutte a admis lundi que son gouvernement avait commis une erreur en assouplissant certaines restrictions et a présenté ses excuses, alors que les Pays-Bas connaissent une flambée des cas de COVID-19.

11h32 | Ottawa donnera 17,7 millions de doses d'AstraZeneca

Fort de 3 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 en surplus, le Canada fera don de 17,7 millions de doses du vaccin d’AstraZeneca aux pays plus vulnérables.

11h10 | Londres confirme la levée de la plupart des restrictions le 19 juillet

AFP

Le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, a confirmé lundi la levée de presque toutes les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 en Angleterre au 19 juillet, comme prévu par le gouvernement.

«Nous sommes convaincus qu'il est temps que notre pays retrouve une vie normale, donc nous allons passer à l'étape suivante de notre plan de sortie le 19 juillet», a souligné le ministre devant les députés.

11h01 | 199 nouveaux cas dans les trois derniers jours

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Le Québec rapporte 199 cas de COVID et un décès dans les trois derniers jours, portant le total à 375 915 personnes infectées et 11 231 morts depuis le début de la pandémie.

Lors du dernier bilan, vendredi, la province recensait 77 infections et un décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 12 JUILLET 2021

- 375 915 personnes infectées (+52)

- 11 231 décès (-)

- 88 personnes hospitalisées (-8)

- 25 personnes aux soins intensifs (+3)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 11 503 pour un total de 10 937 095

- 66 745 doses administrées s'ajoutent, soit 65 405 dans les dernières 24 heures pour un total 9 495 077 doses reçues au Québec

- Hors Québec, ce sont 26 705 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 9 228 323

VARIANTS

Le Québec compte 8334 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ

10h14 | Bali : des touristes sans masques expulsés

AFP

Plusieurs touristes étrangers ont été expulsés lundi de l'île indonésienne de Bali après avoir été surpris sans masque, une première alors que l'Indonésie fait face à une flambée épidémique provoquée par le variant Delta du coronavirus.

Trois visiteurs en provenance des Etats-Unis, de Russie et d'Irlande ont été placés sur des vols à destination de leurs pays d'origine après avoir été surpris sans masques dans des lieux publics, en violation des nouvelles règles de tolérance zéro adoptées à Bali, selon les autorités.

10h00 | Israël administre une 3e dose à des personnes vulnérables

Israël a débuté lundi à administrer une troisième dose de vaccins anticoronavirus à des patients dotés d'un faible système immunitaire sur fond de hausse des cas de COVID liée à la propagation du variant Delta.

AFP

8h12 | Risque de «catastrophe générationnelle» si les écoles ne rouvrent pas

La fermeture des écoles liée à la COVID-19, qui affecte encore «plus de 156 millions d'élèves dans dix-neuf pays», «ne peut plus durer», sous peine d'une «catastrophe générationnelle», ont averti lundi deux agences de l'ONU.

AFP

7h22 | Des allègements au Québec dès aujourd’hui

AFP

Grâce aux efforts des Québécois qui se sont fait vacciner en masse, et au nombre de cas qui se maintient à un bas niveau, des assouplissements sont en vigueur dès maintenant au Québec.

Ainsi, la distanciation physique est réduite de moitié et passe à un mètre, autant dans les résidences privées que dans les lieux publics.

6h05 | Emmanuel Macron annonce la riposte française aux progrès du variant Delta

AFP

Emmanuel Macron va s'adresser aux Français lundi soir pour marteler le message en faveur de la vaccination afin d'essayer d'endiguer le variant Delta, et pourrait notamment la rendre obligatoire pour les soignants.

Le président français doit parler à 18H00 GMT, pour détailler les mesures qui auront été prises plus tôt dans la matinée lors d'un conseil de défense au palais de l'Elysée. Il «parlera de la situation sanitaire et de son évolution, à la lumière des données de l'épidémie dans les autres pays, et de l'importance de la vaccination», indique-t-on dans son entourage.

5h59 | Covax va recevoir immédiatemment 110 millions de doses des deux vaccins anti-COVID chinois

AFP

Covax va recevoir immédiatement 110 millions de doses des vaccins anti-COVIDdes sociétés chinoises Sinovac et Sinopharm pour permettre au système de distribution international de faire face à une pénurie de doses en pleine résurgence de la pandémie, a indiqué lundi l'Alliance du vaccin (Gavi).

5h36 | Pénurie d'employés en pleine saison estivale: les hôtels obligés de fermer des centaines de chambres

Photo Stevens LeBlanc

Incapables d’avoir tout le personnel nécessaire, des hôteliers se voient forcés de refuser des clients en pleine saison estivale. Une situation qui plombe la relance dans l’industrie, alors que les établissements tentent de se refaire une santé financière.

La fin de semaine du 3 juillet, la chaîne Les Hôtels JARO a notamment dû fermer environ 600 chambres sur ses quelque 1200 à travers son réseau de sept hôtels et auberge, étant incapable d’assurer l’entretien ménager.

5h16 | Des Québécois impatients de repartir en voyage

ANDRÉANNE LEMIRE/AGENCE QMI

Des Québécois globe-trotters qui attendaient avec impatience l’assouplissement des mesures sanitaires sont excités de pouvoir enfin reprendre la poudre d’escampette.

« J’ai fait devancer ma deuxième dose de vaccin trois fois pour être sûre de pouvoir partir le plus tôt possible ! J’ai vraiment hâte de retrouver [mon amoureux] », s’exclame Megan Yvorchuk, 20 ans.

2h39 | La délégation chinoise dénonce une «faille» de la bulle anti-COVID à Tokyo

AFP

L'équipe de Chine de voile, arrivée au Japon pour participer aux JO, a dénoncé une «faille» du dispositif anti-COVID-19 dans son hôtel, où les athlètes côtoient des touristes locaux, selon un média d'État.

Les jeux Olympiques de Tokyo devaient initialement être organisés l'an passé, mais ont été reportés en raison de la pandémie. Ils auront finalement lieu du 23 juillet au 8 août 2021.

2h14 | JO 2020: les mesures sanitaires pourraient aggraver les risques liés à la chaleur

AFP

Chaleur de plomb, humidité et port du masque obligatoire: les Jeux olympiques de Tokyo s'annoncent torrides et bien que les mesures contre le coronavirus soient la priorité, des experts mettent aussi en garde contre les dangers de la canicule.

La touffeur de l'été japonais, qui combine chaleur et humidité en un cocktail inconfortable et parfois mortel, a commencé à préoccuper les organisateurs bien avant que la pandémie ne force le report d'un an des JO 2020.

00h15 | L'épidémie continue de se propager à Sydney malgré le confinement

AFP

Le foyer épidémique ne cesse de s'étendre à Sydney en dépit du confinement imposé dans la première ville australienne, ont annoncé les autorités qui ont recensé une nouvelle hausse du nombre de contaminations.

Au total, 112 nouveaux cas ont été recensés ces 24 dernières heures dans l'agglomération, soit un record depuis le début de cette vague épidémique, alors que le confinement est dans sa troisième semaine.