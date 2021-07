La Grèce va rendre obligatoire la vaccination des soignants et du personnel des maisons de retraite contre la Covid-19, a annoncé lundi le premier ministre Kyriakos Mitsotakis dans une allocution à la Nation.

La vaccination devient obligatoire à partir du 1er septembre pour les soignants, a précisé M. Mitsotakis.

Les employés des maisons de retraite devront être vaccinés au plus tard le 16 août, faute de quoi ils «seront mis en arrêt temporaire», a-t-il ajouté.

Le gouvernement grec a décidé de prendre des mesures afin d'encourager le plus grand nombre de personnes à se faire vacciner face à la propagation du variant Delta du coronavirus, alors que 99 % des malades intubés dans les hôpitaux sont des personnes non vaccinées.

Dès mardi, la vaccination sera ouverte aux 15-17 ans avec le vaccin du laboratoire Pfizer.

Trois Grecs sur quatre de plus de 60 ans sont actuellement vaccinés, a rappelé le premier ministre. 4,3 millions de personnes sont entièrement vaccinées en Grèce sur une population de 10,7 millions d'habitants.

«Le pays ne va pas se refermer à cause de l'attitude de certains», a insisté Kyriakos Mitsotakis.

À partir de vendredi, et jusqu'à fin août, les lieux de divertissement, les bars, les cinémas et théâtres, et tous les lieux fermés, accueilleront uniquement des personnes vaccinées.

«Nous pouvons fermer aujourd'hui le dernier chapitre de la crise sanitaire, si seulement chacun possède à son bras le vaccin de la liberté», a conclu le premier ministre.

Lundi, la Grèce a recensé environ 2000 nouveaux cas de coronavirus contre seulement 800 il y a tout juste une semaine.

Plus de 12 000 personnes sont mortes du coronavirus dans le pays.