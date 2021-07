Angelina Jolie et The Weeknd encore vus ensemble lors d’un concert

Angelina Jolie et The Weeknd ont alimenté les rumeurs d'une romance après avoir assisté au même concert privé à Los Angeles le week-end dernier.

L'actrice de Maléfique et le chanteur ont été photographiés, séparément, lors d'un concert de Mustafa the Poet, quelques semaines seulement après avoir été aperçus en train de dîner ensemble.

Sur les images obtenues par le compte Instagram Deuxmoi, The Weeknd a été photographié en train de discuter avec un groupe d'amis au concert et Angelina Jolie était assise non loin de là avec ses enfants Zahara, 16 ans, et Shiloh, 15 ans.

La chanteuse de 46 ans et Abel Tesfaye, 31 ans, avaient tous deux été vus au restaurant italien Giorgio Baldi à Santa Monica, en Californie, au début du mois et selon le journal américain The Sun ils y ont « passé des heures » avant de repartir séparément.

Le chanteur s'est lancé dans une carrière d'acteur depuis qu'il a joué dans le film Uncut Gems d'Adam Sandler. Il apparaîtra également dans la nouvelle série de HBO The Idol, qu'il a co-créée avec Reza Fahim et le créateur d'Euphoria, Sam Levinson.

La série raconte l'histoire d'une chanteuse pop qui a une relation amoureuse avec le propriétaire d'un club de Los Angeles, qui est aussi le chef d'une secte.