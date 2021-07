Assassinat de Jovenel Moïse : des informateurs de la DEA et du FBI impliqués?

Plusieurs des hommes impliqués dans l'assassinat du président haïtien travaillaient auparavant comme informateurs d'agences américaines, comme la DEA ou le FBI, rapportent des sources proches du dossier, alors que l’enquête sur l’assassinat de Jovenel Moïse avance.

Comme le rapportait cette semaine Félix Séguin, l’envoyé spécial de TVA Nouvelles à Haïti, le président haïtien Jovenel Moise a été tué mercredi dernier dans une opération qui, selon les autorités haïtiennes, impliquait au moins 28 personnes, dont beaucoup de mercenaires colombiens embauchés par l'intermédiaire d'une société de sécurité basée en Floride.

Au moins un des hommes arrêtés dans le cadre de l'assassinat par les autorités haïtiennes travaillait auparavant comme informateur pour la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis, a fait savoir l’organisation dans un communiqué à CNN.

«L’un des suspects de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moise était à l’occasion une source confidentielle de la DEA», a déclaré l’organisation.

«Après l'assassinat du président Moïse, le suspect a joins ses contacts à la DEA. Un responsable de la DEA affecté à Haïti a exhorté le suspect à se rendre aux autorités locales et, avec un responsable du département d'État américain, a fourni des informations au gouvernement haïtien. Le gouvernement a ensuite arrêté le suspect ainsi qu’un autre suspect», a déclaré la DEA.

La DEA a déclaré qu'elle était au courant d'informations selon lesquelles certains assassins auraient crié «DEA» au moment de leur attaque, mais l’organisation a assuré qu’aucun mercenaire n’oeuvrait au nom de l’agence lors de l’attaque.

D'autres suspects arrêtés avaient également des liens avec les États-Unis, notamment en travaillant comme informateurs pour le FBI, rapporte CNN.

Le FBI a indiqué pour sa part qu’il ne faisait aucun commentaire à propos de ses sources, mais qu’il utilisait toujours des sources «légitimes» pour amasser des renseignements aux fins d’enquête.

Les autorités ont annoncé lundi l'arrestation d'un suspect qui, selon elles, a orchestré l'assassinat. Christian Emmanuel Sanon, 63 ans, né en Haïti, est entré dans le pays à bord d'un jet privé en juin, a déclaré le chef de la police Léon Charles lors d'une conférence de presse.

Arrestation de Sanon

Les autorités haïtiennes affirment que Sanon a embauché la société CTU Security, basée en Floride, qui, selon elles, a initialement recruté des hommes pour assurer sa sécurité, bien que leur mission semble avoir changé par la suite.

«Il est venu en Haïti accompagné de quelques personnes début juin, ces personnes étaient censées assurer sa sécurité et ses affaires », a déclaré Charles lors de la conférence de presse. « Il est venu avec l'intention de prendre la présidence de la République.»

Deux suspects colombiens qui ont été tués en Haïti par la police avaient également des liens avec la CTU Security, qui appartient à un ressortissant vénézuélien, a déclaré lundi la police colombienne. Ils ont demandé l'aide du bureau américain d'Interpol pour enquêter sur les données de l'entreprise.

Il n'est pas clair que les hommes qui travaillaient comme informateurs des forces de l'ordre américaines ont sciemment participé au complot d'assassinat ou était au courant de la mission.

Une délégation des États-Unis, comprenant des représentants du Département d'État et du Département de la sécurité intérieure, est revenue lundi de Port-au-Prince et a informé le président Joe Biden, selon la Maison-Blanche. Biden a déclaré plus tard lundi qu'il "suivait de près les événements en Haïti" et que les États-Unis étaient "prêts à continuer à fournir une assistance".

Les autorités haïtiennes ont fourni des détails limités sur l'enquête, mais le nombre croissant de liens en Floride avec le complot semble dépeindre une opération au moins en partie tissée aux États-Unis. Trois citoyens américains ont maintenant été arrêtés en Haïti pour leur implication présumée, selon le porte-parole du département d'État, Ned Price.